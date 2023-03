W "Love Island" wciąż nie brakuje zwrotów akcji i zaskoczeń. W ostatnim odcinku programu niespodziewanie doszło do pierwszej poważnej kłótni pomiędzy Alicją i Adą! Polały się łzy, padły ostre słowa, a oczywiście poszło o... facetów! Zobaczcie co się wydarzyło! Zobacz także: "Love Island": Kryzys u Oli i Rafała? Internauci zaskoczeni zachowaniem uczestnika: "Spaliłeś wszystko" "Love Island": Pierwsza poważna kłótnia w programie! Pomiędzy Adą i Alicją doszło do ostrej wymiany zdań! Po tym, jak z programem pożegnali się Natalia i Mundek, widzowie zaczęli się obawiać, że pozostali uczestnicy nie dostarczą takich emocji i wrażeń, jak ta dwójka. Ale nic bardziej mylnego, bowiem fani show w ostatnim odcinku "Love Island" byli świadkami pierwszej, poważnej kłótni pomiędzy uczestniczkami - Alicją i Adą. Do tej pory między dziewczynami panowała prawdziwa sielanka. Dlaczego zatem wywiązała się kłótnia? Wszystko zaczęło się od rozmowy Julii i Alicji. Wtedy też Julia zdradziła 25-latce, że Ada rozpowiada, że rzekomo Alicji podoba się Mikołaj, z którym to 19-latka jest w parze. Dziewczyna postanowiła nie czekać długo i od razu poszła wyjaśnić to z Adą. - Czy Ciebie pojeb***? O co chodzi z Mikołajem? Jakie brać za Mikołaja? O co Ci chodzi? - powiedziała Alicja do Ady. - Przecież dzisiaj mi powiedziałaś, że Mikołaj coraz częściej Ci chodzi po głowie! - odparła Ada. - Co?! Ty jesteś chora? W życiu nie użyłam słów, że myślę o Mikołaju, czy ty jesteś normalna? W życiu bym nie powiedziała czegoś takiego o Mikołaju. Kur** w życiu! Ja mówiłam Mika! Może powiedziałam Miki, bo czasem mówię Miki. - odpowiedziała wyraźnie zdenerwowana Alicja. To jest takie fałszywe....