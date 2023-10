Po zwycięstwie w siódmej edycji "Love Island" Agata i Hubert, podobnie jak pozostali finaliści, wrócili do Polski, by rozpocząć wspólne życie, ale także zająć się codziennymi obowiązkami. Niemal wszyscy uczestnicy finałowego odcinka "Love Island" narzekali na fakt, że nie mogą odnaleźć się w szarej rzeczywistości po ekscytującej przygodzie na Wyspie Miłości. Choć fani bacznie śledzą każdy krok par z "Love Island 7", niektórzy nie są tak aktywni w sieci, jakby chcieli tego internauci. Teraz głos w tej sprawie zabrała zwyciężczyni show - Agata. Opowiedziała o swoim stanie zdrowia i mniejszej obecności na InstaStories. Co się dzieje?

Agata z "Love Island" o swoim zdrowiu i obecności w sieci

Widzowie pokochali Agatę i Huberta z "Love Island" za ich szczerość, wierność i prawdziwe uczucie. Po tym, jak zakochani zwyciężyli w siódmej edycji programu, podobnie jak pozostali uczestnicy, powrócili do Polski, by dalej pielęgnować swoją relację. O związku Agaty i Huberta z "Love Island" wypowiedziała się Karolina Gilon, która zasugerowała, że teraz para ma przed sobą zderzenie z rzeczywistością i sprawdzian wzajemnego dopasowania. Choć większość finalistów "Love Island" na bieżąco relacjonuje swoje życie na Instagramie, ostatnio Agata odzywa się fanów nieco rzadziej. Teraz zdradziła powód - chodzi o jej zdrowie.

Agata z "Love Island" na InstaStories wyjawiła, że odkąd wróciła do Polski, nie czuje się najlepiej i choruje. Wyjaśniła tym samym powód swojej zmniejszonej aktywności na Instagramie, szczególnie w postaci filmów.

- Jak słychać po moim głosie, wcale nie jest lepiej, strasznie mi siadło po powrocie na gardło i zatoki, dlatego tak mało do Was mówię, bo nawet ciężko mnie zrozumieć - powiedziała Agata z "Love Island".

Ukochana Huberta z "Love Island" przyznała również, że deszczowa pogoda nie nastraja jej najlepiej i nie napędza do działania. Mimo to, Agata znalazła swój sposób na kapryśną aurę i złe samopoczucie - zdecydowała się na manicure w energetycznym kolorze.

- Pogoda za oknem nie rozpieszcza, a ja jednak zdecydowałam się na neonowe paznokcie. (...) Jak jest smutno za oknem, to przynajmniej będzie wesoło na paznokciach - dodała wybranka Huberta z "Love Island".

Okazuje się, że fani są niezwykle ciekawi nie tylko codzienności Agaty z "Love Island", ale także jej ukochanego, Huberta. Niedawno fani spekulowali o rozstaniu Agaty i Huberta z "Love Island", a teraz na jego Instagramie pojawiły się sugestie, aby zwycięzca siódmej edycji miłosnego show publikował więcej treści w mediach społecznościowych i częściej wchodził w interakcje z fanami. Zwycięzca "Love Island 7" obiecał spełnić to zobowiązanie.

- Obiecuję, że będę bardziej sumienny w tej kwestii (aktywności na Instagramie - przyp. red.). Postaram się jeszcze więcej i częściej korespondować z wami w taki sposób lub inny - powiedział Hubert z "Love Island".

Chcielibyście oglądać więcej treści publikowanych przez Agatę i Huberta z "Love Island"? A może wolicie obserwować losy innych par?

