Agata i Hubert w "Love Island" nie mieli konkurencji w finale. Świadczyły o tym nie tylko komentarze na Instagramie miłosnego show, ale przede wszystkim wyniki głosowania. Zwycięzcy 7. edycji zdobyli 3/4 głosów w ostatecznym głosowaniu. Jak na ich związek zapatruje się Karolina Gilon?

Teraz mają zderzenie z rzeczywistością - powiedziała w wywiadzie z Party.pl.

Co konkretnie miała na myśli?

"Love Island 7": Karolina Gilon o Hubercie i Agacie

Hubert i Agata w finale "Love Island" wygrali nie tylko swoją miłością ale otrzymali również nagrodę pieniężną, którą mają zamiar przeznaczyć na wspólne podróżowanie. Aktualnie jednak cieszą się pierwszymi tygodniami jako para poza murami willi "Love Island". Niestety na co dzień dzieli ich spora odległość. Agata z "Love Island" przyznała, że ciężko jej się rozstawać z Hubertem, gdy ten musi wrócić do siebie. Zakochani nie ukrywają, że obawiali się, jak to będzie, gdy wrócą do Polski, jednak zapewniają, że póki co są pozytywnie zaskoczeni, tym jak radzą sobie z pielęgnowaniem relacji.

Karolina Gilon w rozmowie z Party.pl, skomentowała relację Huberta i Agaty w "Love Island" i mocno trzyma za nich kciuki:

W życiu przecież też nie jest tak kolorowo, że przychodzisz i za dotknięciem magicznej różdżki jest wielka miłość. Jestem mocno za nimi, mam nadzieję, że ta miłość (...) trwa jak najdłużej. Teraz mają zderzenie z rzeczywistością, mam nadzieję, że będzie dla nich łaskawa i odnajdą się w normalnym świecie.

Co jeszcze zdradziła nam na temat Agaty i Huberta? Zobaczcie nasze wideo.

