"Love Island 6": Waleria zdradziła kulisy 6. sezonu? Zobaczymy ją w programie?

W "Love Island 5" produkcja nie bała się wprowadzać nawet najbardziej zaskakujących pomysłów! Uczestnicy wciąż musieli mierzyć się z nowymi realiami. Uczestnicy zmieniali się jak w kalejdoskopie i choć pojawiały się zadania czy sytuacje, które widzowie znali z poprzednich sezonów, produkcja zadbała, by miały one choć trochę inny format. Wystarczy wspomnieć o Casa Amor, który zamieszkali byli uczestnicy miłosnego show! Czy w takim razie w 6. sezonie możemy liczyć na powtórkę, ale w wydaniu z paniami? Widzowie zapytali o to Walerię i jak się okazuje nie bez powodu właśnie ją!

"Love Island" Waleria wróci do programu w nowym sezonie show? Odpowiedziała!

Powrót byłych uczestników do Casa Amor był dość dużym szokiem dla widzów. W nowej willi zamieszkali bohaterowie, którzy mimo tego, że już przeżyli przygodę na wyspie, wciąż nie znaleźli tej jedynej miłości. Najwięcej emocji wzbudziła obecność Jurka z 4. edycji i Piotra z 3. osłony randkowego hitu Polsatu. O ile Jurek poprzednim razem nie znalazł miłości, to Piotrek wręcz przeciwnie - był zakochany po uszy w Walerii, z którą dotarł do samego finału!

Niestety, ich uczucie nie przetrwało i para rozstała się kilka miesięcy po powrocie z Hiszpanii. Fani wypytywali dość często Walerię o Piotra i jej uczucia dotyczące oglądania byłego partnera na wyspie miłości w dodatku u boku zupełnie nowej dziewczyny. Waleria raczej unikała odpowiedzi, ale złamała się tylko raz. Gdy według fanów wyszło na to, że Piotr chce wrócić do Walerii! Nic więc dziwnego, że pytanie o 6. edycję show widzowie skierowali właśnie do niej:

- Wróć na wyspę do 6 edycji - proszą fani. - Haha, zobaczymy, co produkcja szykuje - śmieje się Waleria.

Waleria co prawda odpowiedziała niejednoznacznie, ale nie zaprzeczyła, że nie chciałaby znów wziąć udziału w programie. Ostatecznie uczestniczka dała się poznać jako bardzo przebojowa osoba i z pewnością poradziłaby sobie świetnie ponownie szukając miłości w "Love Island". Kłopot w tym, że Casa Amor jest dość stresującym i wymagającym wydarzeniem w programie, nie wszyscy uczestnicy chcą być "testem" wyspiarskich relacji!

Casa Amor w tej edycji przyniosła wiele zaskakujących emocji, dlatego produkcja może chcieć powtórzyć powrót byłych uczestników. Widzowie szczególnie przejmowali się dwoma uczestnikami: Jurkiem i Piotrem. Widzowie byli wściekli, gdy okazało się, że Jurek stworzył parę z Anią. Zresztą zgodnie z ich przewidywaniami Ania rzuciła Jurka dla Włodka i w ten sposób spowodowała, że widzowie znów nie zostawili na niej suchej nitki, a Jurek ponownie opuścił program jako singiel.

Piotr za to zawiódł fanów, którzy dostrzegli, że jest w tym sezonie nieswój. Widzowie sądzili, że uczestnik jest na wyspie miłości nieszczęśliwy. I choć charyzmatyczny brunet zaszedł u boku Oli aż do wielkiego finału, to jednak nic nie wskazuje na to, że stworzą oficjalną parę. Fani mają zresztą już dowody, że Piotr i Ola wcale nie są razem.