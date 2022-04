"Love Island 5" Ania rzuciła Jurka dla Włodka! Chwilę potem nastąpiło zaskakujące przeparowanie...

"Love Island 5" nie przestaje zaskakiwać. Finał programu zbliża się wielkimi krokami a na wyspie miłości mają miejsce roszady, których fani by się nie spodziewali. Ania ponownie stwierdziła, że nie jest pewna swoich uczuć wobec Jurka i zdecydowała się z nim zerwać... Wszystko wskazywało na to, że uczestniczka planowała wrócić do Włodka, który tylko na to czekał... Udało im się po raz trzeci stworzyć parę?

"Love Island 5" Ania rezygnuje z pary z Jurkiem: "Nie czuję fizyczności"

Ania w "Love Island 5" mocno zaszła fanom za skórę swoimi rozstaniami i powrotami do Włodka. Gdy dzięki "Casa Amor" oboje znaleźli sobie nowe pary, wyglądało na to, że ich uczucie to już przeszłość. Ania zbliżyła się mocno do Jurka, a uczestnik mimo krótkiej znajomości, poprosił o to, by była z nim w oficjalnej parze. Już wtedy widzowie byli pewni, że ich ulubiony bohater popełnia błąd i apelowali: "Jurek uciekaj"! Teraz Jurek już sam wie, że niepotrzebnie tak się zaangażował...

Gdy Ania porozmawiała z Włodkiem i między nimi znów zaiskrzyło, Ania przyznała byłemu partnerowi, że jeśli miałaby spędzić z kimś namiętną noc na pewno nie wybrałaby Jurka, a właśnie Włodka! Uczestniczka postanowiła więc powiedzieć Jurkowi, że z tej relacji nic nie będzie. Gdy w końcu zdecydowała się pogadać z Jurkiem, uczestnik nie krył wściekłości. Jak sam przyznał, czuł się oszukany!

-Ania Ty masz mnie gdzieś! - mówił wręcz wściekły Jurek (...) Ania ile ty masz lat, masz 27 lat! Jakbyś miała 14 lat, to bym to zrozumiał - krzyczał w emocjach uczestnik. - Fajnie mi się z Tobą rozmawia, ta relacja była fajna, inspirowała mnie, ale nie czuję tego! Mogę Cię jeszcze raz przeprosić - próbowała załagodzić sytuację Ania. - Ja przeprosin nie chce, bo tak jak ja się czuję, nic tego nie zmieni - odparł wściekły Jurek.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Karolina Gilon zorganizowała dla Maćka i Rafała niespodziankę. Widzowie w szoku

W międzyczasie ostrą rozmowę ze swoją aktualną partnerką przeprowadził Włodek. W wyniku kłótni szybko zerwał z Laurą, ale to akurat fanów nie zaskoczyło. Ta para kłóciła się dość otwarcie niemal cały czas. Mimo tego, że Ania i Włodek wciąż mieli się ku sobie, mieszkańcy wyspy i tak nie kryli zaskoczenia i raczej krytycznie wypowiadali się o zachowaniu Włodka i Ani. Uczestnicy zupełnie nic z tego sobie nie robili, zjedli wspólne śniadanie i wiadomo było, że przy najbliższej okazji znów stworzą parę. Jak się okazało, nie musieli długo czekać. Na wyspie miłości pojawiła się Karolina Gilon, która zaprosiła uczestników do "kręgu ognia" i rozpoczęła przeparowanie.

Mat. prasowe

Nic więc dziwnego, że podczas przeparowania zaszły zmiany tylko w dwóch parach. Włodek ponownie wybrał uśmiechającą się od ucha do ucha Anię. Jurek postanowił więc spróbować poznać bliżej Laurę. Jak zaznaczył, nie wybrał jej, bo nie miał innego wyjścia, ale dlatego, że wspierała go na wyspie miłości tuż po tym, gdy dostał kosza od Ani. Jakby tego było mało, widzowie muszą teraz zdecydować, która para opuści program...

Jak myślicie, kto dostanie najwięcej głosów?

Zobacz także: "Love Island" Fani oburzeni eliminacją Konrada i Oliwii: "Wyeliminowali ich, bo byli parą do finału"