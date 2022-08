"Love Island 6": Paulina Wilk najładniejszą uczestniczką w historii show? Fani są pewni

Związek Pauliny i Andrzeja w "Love Island" miał mnóstwo wzlotów i upadków, jednak po zakończeniu show wydawało się, że w końcu w ich relacji nadeszła stabilizacja. Ale czyżby coś się właśnie wydarzyło? Niektórzy fani spekulują, że ta dwójka tak naprawdę nie jest już ze sobą! Skąd takie przypuszczenia? Zobaczcie, co piszą internauci! Zobacz także: "Love Island": Fani śmieją się z min Pauliny podczas werdyktu: "I po co tak się męczyłam?!" "Love Island 4": Paulina i Andrzej nie są już razem?! Paulina Szczuc i Andrzej Majchrzak poznali się dzięki udziałowi w 4. edycji "Love Island". To właśnie Andrzej mocno zabiegał o względy Pauliny i walczył o jej serce nawet wtedy, gdy ta napisała do niego dramatyczny list , w którym postanowiła zerwać z nim relację. Andrzej się jednak nie poddał i ostatecznie udało mu się zdobyć jej względy. Para dotarła nawet do finału show, w którym ostatecznie zajęła trzecie miejsce . Paulina i Andrzej postanowili kontynuować swój związek również po powrocie do Polski i do tej pory wszystko układało się pomiędzy nimi wspaniale. Czy jednak teraz coś się zmieniło? Fani mają już pierwsze obawy. Zobacz także: "Love Island": Paulina przyznaje, że popełniła błąd zostawiając Andrzeja. Fani wściekli: "Serce pęka" Wszystko zaczęło się od tego, że od pewnego czasu Paulina i Andrzej nie wstawiają wspólnych zdjęć do mediów społecznościowych. Ponadto ich wspólna aktywność na InstaStories również znacząco spadła i choć całkiem niedawno pojawiła się jakaś relacja ze spotkania tej dwójki, to jednak fani obawiają się, że Paulina i Andrzej nie są już razem. Najnowsze zdjęcie Andrzeja, które pojawiło się na jego Instagramie,...