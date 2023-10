Takiego duetu nikt się nie spodziewał! A jednak - Angelina i Paweł, których poznaliśmy w szóstej edycji hitowego show "Love Island" dają internautom konkretne powody do tego, aby myśleli, że coś pomiędzy nimi jest. Zobaczcie ich wspólne kadry i sprawdźcie, czy to przyjaźń, a może coś więcej?

"Love Island 6": Angelina i Paweł są parą?

Zaledwie dwa miesiące temu skończyła się ostatnia, siódma edycja miłosnego show, a tymczasem już ruszył casting do kolejnej odsłony "Love Island". Nic w tym dziwnego - w końcu wyjazd na Wyspę Miłości to nie tylko trampolina do sławy, ale także możliwość przeżycia niesamowitej przygody, a nawet poznania swojej drugiej połówki. W ostatnim czasie przekonali się o tym uczestnicy siódmej odsłony. Nie wszystkie relacje jednak mają szczęśliwe zakończenie. Ostatnio wszyscy mówią o rozstaniu Marty i Adama z "Love Island 7". Jednak podczas gdy jedne relacje się kończą, inne nabierają rozpędu - wszystko wskazuje na to, że tak właśnie jest w przypadku uczestników szóstej edycji, których drogi połączyły się dopiero poza kamerami. Mowa o Angelinie Zaichenko oraz Pawle Michalskim!

Angelina zwyciężyła miłosne show u boku Sashy. Związek jednak rozpadł się niedługo po finale. Paweł z kolei bezskutecznie szukał swojego szczęścia na Wyspie Miłości. Po zakończeniu szóstej edycji jednak wszyscy mówili o tym, że Karolina Gilon i Paweł z "Love Island" są parą. Plotki te nigdy nie zostały potwierdzone, teraz natomiast internauci nie mają najmniejszych wątpliwości, że przystojny trener personalny spotyka się z Angeliną! Skąd takie podejrzenia? Ta dwójka spędza ze sobą naprawdę dużo czasu, a wspólnymi relacjami z chęcią dzieli się w mediach społecznościowych. Ostatnio na ich instagramowych profilach wylądował filmik, na którym świetnie się bawią podczas jazdy samochodem - widać, że bardzo swobodnie czują się w swoim towarzystwie.

Uczestników "Love Island" łączy jednak coś jeszcze - Paweł został... trenerem personalnym pięknej bohaterki show. Stąd ich zażyłość i częste spotkania. Celebryci z chęcią pokazują przebieg wspólnych treningów w mediach społecznościowych. Pojawia się jednak pytanie - to tylko treningi, a może coś więcej?

Jak myślicie?