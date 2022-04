"Love Island" Druga oficjalna para w programie to... Jurek i Ania! Fani oburzeni: "Jurek, gdzie Ty masz oczy?"

Finał "Love Island 5" zbliża się wielkimi krokami, a na wyspie miłości mało jest par z dłuższym stażem czy prawdziwym uczuciem. Oprócz Josie i Górala nie ma w zasadzie drugiego związku, który mógłby stanowić dla nich konkurencję. Szczególnie gdy program opuściła jedna z mocniejszych par: Konrad i Oliwia. Wyspiarskie związki muszą więc przyspieszyć tempa, co postanowił uczynić Jurek. Pół Hiszpan, pół Polak, zdecydował się przygotować romantyczne śniadanie i zapytać Anię o to, czy zostałaby jego dziewczyną. Widzowie nigdy nie wierzyli za bardzo w tę relację, więc nic dziwnego, że są załamani zachowaniem Jurka.

"Love Island 5" Jurek i Ania to oficjalna para! Fani: "Mam nadzieje ze to żart"

Ostatnie odcinki "Love Island 5" to prawdziwy rollercoaster! "Casa Amor" faktycznie namieszała w życiu par. Patrycja złamała serce Łukasza, wracając do willi z nowym partnerem, Oliwia i Konrad mieli niemałą kłótnię, która skończyła się tym, że mieszkańcy willi niewierzący w szczerość Oliwii, po prostu posłali jej parę do domu. Widzowie nie kryli zaskoczenia, że tak potoczyły się losy tych dwóch par. Oliwy do ognia dolała jeszcze rozmowa Jurka z Anią. Uczestnik naprawdę uwierzył, że między nim a Anią może być coś poważnego i postanowił poprosić Anię o oficjalny związek. Uczestniczka, ucieszyła się i zgodziła, choć trudno było w tym dostrzec znamiona prawdziwego uczucia. Widzowie szybko to wyczuli i już teraz wiedzą, że ten związek nie ma żadnej przyszłości.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island" Fani oburzeni eliminacją Konrada i Oliwii: "Wyeliminowali ich, bo byli parą do finału"

Widzowie nie kryli oburzenia faktem, że Jurek aż tak bardzo nie widzi tego, że Ania nie jest z nim zupełnie szczera. Choć uczestniczka stara się sprawiać wrażenie, że jest zainteresowana Jurkiem, to jednak jej wymijająca odpowiedź podczas śniadania była dla widzów zupełnie oczywista. Załamani komentowali:

- Błagam nieeee.. mam nadzieje ze to żart na 1 kwietnia 😩😩 - Anka potrafi grać. Za chwilę i tak on się jej znudzi - Ania wypad do domu. Status pary Ci nie pomoże. Obrzydliwy charakter. - 4 dni znajomosci i już ze sobą chodzą - Jurek, gdzie Ty masz oczy? Uciekaj! - komentują przejęci fani.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5". Julka ostro o Ani: "Nie mam do niej nic, nawet szacunku"

Jeszcze więcej wątpliwości wzbudził w fanach zwiastun następnego odcinka, z którego wynika, że Ania już w kolejnym odcinku zmieni zdanie na temat swoich uczuć, a obecność Włodka w programie wciąż będzie ją pociągała do zmiany pary. Czy to możliwe, że po raz kolejny, zdaje się, że już trzeci, Ania będzie chciała wrócić do swojej dawnej pary? Widzowie są przekonani, że tak i to jeszcze bardziej nastawia ich negatywnie do uczestniczki. Pytanie, jak z tym wszystkim poradzi sobie Jurek? Czy rozpad jego relacji przekreśli jego szansę na miłość na wyspie?

Zobacz także: "Love Island": Paulina komentuje rozstanie z Andrzejem! Po programie pojawiły się problemy?