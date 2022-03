Relacja Ani i Włodka przeżywa w "Love Island" swoje wzloty i upadki, jednak ostatnio parze wiedzie się całkiem dobrze. W minionym odcinku "Wyspy miłości" wiele ważnych deklaracji padło z ust Włodka podczas romantycznej randki. Chłopak bardzo zapędził się w swoich wyznaniach, z których wynika, że już snuje plany na przyszłość z Anią! Fani jednak podchodzą dość sceptycznie do tej relacji i chyba nie uwierzyli również w odważne deklaracje Włodka. O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island 5": Fani krytykują wyznanie Włodka! "On chyba sam nie wierzy w to co mówi"

W 5. edycji "Love Island" jak na razie jedyną mocną parą wydają się być Łukasz i Patrycja, którzy do tej pory nie zaliczyli jeszcze żadnego spięcia ani zgrzytu. Ostatnio nawet Łukasz i Patrycja jeszcze bardziej zbliżyli się do siebie w kryjówce i wygląda na to, że ta dwójka ma naprawdę ogromne szanse na stworzenie trwałej relacji. Z kolei związek Ani i Włodka jest o wiele bardziej niestabilny - para już rozstawała się i wracała do siebie i jak dotąd praktycznie każdego dnia mogliśmy obserwować jakieś zgrzyty pomiędzy nimi. Nic więc dziwnego, że wyznanie Włodka podczas randki z Anią mocno wszystkich zaskoczyło!

- Będąc na tej randce uważam, że nie wszystko Ci powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Uważam Cię za kobietę, dla której przyszedłem do tego programu i chciałbym ten program opuścić razem z Tobą. Chciałbym to kontynuować i iść przez życie z Tobą - powiedział Włodek.

Ania przyznała, że jest trochę zszokowana tak poważnymi słowami ze strony Włodka na temat ich relacji. W końcu ich znajomość jest naprawdę krótka, bo trwa zaledwie 3 tygodnie! Chłopak jednak postanowił kontynuować swoje wyznanie.

- Przy Tobie otwieram się i pokazuję wewnętrznego siebie, którego chciałbym pokazać. Nie chcę stracić takiej osoby jak ty. Chcę, żebyś była przy mnie - stwierdził.

Fani "Love Island" przyznają, że oglądając fragment z wyznaniem Włodka mieli wręcz wrażenie, że chłopak zaraz oświadczy się Ani! Niestety, słowa uczestnika 5. edycji "Wyspy miłości" chyba ich nie przekonały i wielu fanów show uznało je za nieszczere i sztuczne.

- Myślałam, że się oświadczy zaraz 🤣 - Nic z tego nie będzie. To na moście było nieszczere i tyle - Sztuczne to troszeczkę - On chyba sam nie wierzy w to co mówi 😂 - Mam ciary żenady, jak słyszę wyznania Włodka - Żenujące - piszą fani.

A Wy, co myślicie? Czy relacja Ani i Włodka naprawdę ma szansę na stabilizacje i umocnienie, aby mogła przetrwać długie lata?