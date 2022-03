"Love Island 4": Wiktor wystąpi w kontrowersyjnych zawodach! Fani: "Poniżenie, masakra"

Magda z "Love Island" podczas relacji na InstaStories odpowiedziała na pytania internautów. Zwyciężczyni ostatniej edycji wielkiego hitu Polsatu zdradziła, że wybrała już imiona dla swoich dzieci i okazuje się, że imię dla chłopca jest naprawdę wyjątkowe! Magda nie ukrywa, że chciałaby w przyszłości nazwać swojego syna tak, jak nazywa się ktoś z rodziny Wiktora... Magda z "Love Island" wybrała imiona dla dzieci Magda i Wiktor to zdecydowanie jedna z najsympatyczniejszych par ze wszystkich edycji "Love Island". Magda i Wiktor wzięli udział w czwartym sezonie hitu Polsatu i stworzyli szczęśliwy związek już na samym początku programu. Zakochani dotrwali aż do wielkiego finału i wygrali "Love Island". Jak już wiemy, związek pary przetrwał po programie, a po powrocie do Polski, Magda i Wiktor zamieszkali razem w Warszawie. Zobacz także: "Love Island": Magda i Wiktor pokazali wspólne mieszkanie! Ekskluzywna sesja zdjęciowa Magda i Wiktor chcą być razem, a fani już pytają, czy zakochani planują m.in. ślub. Tego typu pytania wyraźnie bawią parę, ale ostatnio Magda z "Love Island" zorganizowała Q&A (pytania i odpowiedzi) podczas którego zdradziła m.in. jakie imiona chciałaby dać swoim dzieciom. Okazuje się, że zwyciężczyni ostatniej edycji programu Polsatu chciałaby, żeby jej syn nazywał się tak, jak brat bliźniak Wiktora! Dziewczynki na pewno Tosia i Tania, czyli czyli Antonina i Tatiana, a chłopca chciałam nazwać Remik co jest śmieszne bo brat bliźniak Wiktora się tak nazywa i jakby tutaj jest zgodność w razie czego, zero presji - wyznała Magda. Zobacz także: "Love Island 4": Armando wstawia zdjęcia bez Oli. Fani przewidują rozstanie, jest odpowiedź! Kibicujecie Magdzie i Wiktorowi z "Love...