"Love Island 5": Widzowie mają już dość Ani i Włodka: "Pakujcie walizki do domu"

Ania kolejny raz przekroczyła granice w "Love Island"? Widzowie mają już dość jej niezdecydowania. Dopiero co wraz z Jurkiem zostali drugą oficjalną parą, a już zdążyła zamienić go na Włodka, którego porzuciła już dwa razy! Fani programu są wściekli i uważają, że ani Ania ani Włodek nie zasługują na miejsce w programie i mają nadzieję, że ponownie nie zabiorą miejsca komuś, kto bardziej na to zasługuje:

Włodo zabieraj chorągiewkę i pakujcie walizki do domu 🤝

Duże wsparcie otrzymał oszukany przez Anię Jurek, który w poprzednim odcinku wygarnął Ani sposób, w jaki zakpiła z jego uczuć. Wsparcie okazali mu także uczestnicy 5. edycji, którzy opuścili już miłosną willę i obserwują, co dzieje się w "Love Island" na bieżąco.

"Love Island": Widzowie ostro komentują relację Ani i Włodka

Ania po raz trzeci wróciła do Włodka w "Love Island". Dopiero co, razem z Jurkiem zostali drugą oficjalną parą "Love Island 5", a uczestniczka już zdążyła się znudzić nowym partnerem. Jurek nie zostawił na Ani suchej nitki, podkreślając, że rozumiałby jej tłumaczenia, gdyby miała 14 lat a nie 27. Uczestniczka, ku zaskoczeniu widzów zadeklarowała, że jednak Włodek jest tym właściwym, chociaż już dwa razy zakpiła z jego uczuć.

Ania zdecydowanie nie budzi sympatii już nie tylko wśród widzów ale również wśród uczestników, którzy jej rozmowę z Jurkiem podsumowali słowami:

- Zrobiła Ci przysługę. Wyjdzie Ci to na zdrowie :) - napisał Sidiki

- No troszeczkę przesada… 😏 - dodała Iwona

- Dajcie jej grochówki to może w końcu coś poczuje - napisała Kamila, która oceniła zachowanie Ani z "Love Island" również na swoim Instagramie

- Włodi kocha życie na krawędzi haha albo grubo albo grubiej 👹 - podsumował Konrad

Zobacz także: Inga z "Hotelu Paradise" ma żal, że Jurek wrócił do "Love Island 5"?! Zdradziła, co ich łączy

Fani "Love Island" zarzucają Ani, że nie potrafi się zdecydować na jedną relację, przez co rani wszystkich dookoła, a jednocześnie uniemożliwia wielu innym uczestnikom budowanie relacji, na które być może mieliby szansę:

- Ale manipulantka. Ciągle chce Włodkowi mieszać żeby za nią latał, a że się w nią wkręcił to idzie w tą jej grę. A ona psuje wszystkim relacje, mąci, obgaduje, podburza, bawi się uczuciami.

- Żurek dobrze jej powiedział. Kobieta 27 lat a jakaś nieogarnięta.

- Brawo Jurek !!! Anka to porażka tego sezonu 🤦🤦🤦

- No w końcu ktoś jej dojechał tak że zaczyna się jąkać . . Brawo Jurek 👏

- I pomyśleć że ona zarzucała Oliwii że gra xD

- Nie wierzę Anka, brak słów ma Ciebie. Jurek Ci prawdę powiedział, bawisz się Włodkiem jak możesz. Najpierw mówiłaś że w końcu poczułaś że to jest to z Jurkiem , a nagle Ci się odwidziało, jednym słowem żenada i fałsz z Twojej strony

- "Uczucia wygrały" trzymajcie mnie 😂😂😂

Zobacz także: "Love Island" Fani oburzeni eliminacją Konrada i Oliwii: "Wyeliminowali ich, bo byli parą do finału"

Duża część widzów ma nadzieję, że dzięki głosowaniu to właśnie Ania oraz Włodek pożegnają się z programem w najbliższym odcinku:

- Włodo zabieraj chorągiewkę i pakujcie walizki do domu 🤝

- Kurde szkoda mi chłopa bo widać że mu zależy a Ance zaraz coś się odwidzi i znowu go zrani. Mam jej dość jak ona się bawi, niech pakuje manele i do domu najlepiej. Włodo się przejedzie na niej.

Jak myślicie, jak potoczy się ta relacja? "Kto się czubi ten się lubi", czy może faktycznie ten związek nie ma przyszłości i Ania znudzi się Włodkiem po raz trzeci?