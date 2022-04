Inga z "Hotelu Paradise" ma żal, że Jurek wrócił do "Love Island 5"?! Zdradziła, co ich łączy

Inga z "Hotelu Paradise 4" zyskała pokaźne grono fanów, którzy wciąż chętnie śledzą jej profil. Inga na początku mierzyła się z niemałym hejtem za swoje wybory w programie, ale wkrótce widzowie jej wybaczyli, w końcu 4. edycja była pełna niesnasek, kontrowersji i zaskakujących zachowań. Nic więc dziwnego, że teraz fani z ciekawością obserwują, jak na aktualny sezon reagują uczestnicy poprzednich edycji. Kto się z kim zna, kto komu kibicuje... Fani szybko wyczuli, że Inga ma słabość do Michała i jak się okazało, nie pomylili się! Uczestnicy się znają! Tylko skąd? "Hotel Paradise": Inga o znajomości z Michałem z 5. edycji Michał to zdecydowanie jeden z najsympatyczniejszych uczestników programu. Póki co mężczyzna nie znalazł jeszcze prawdziwej miłości, a nawet idealnej pary. Gdy wszystko wskazywało na to, że to właśnie on opuści program, uczestnik objął bardzo sprytną taktykę, sprawdził, która para jest najsłabsza i rozbił ją, torując sobie drogę do dalszej gry. Niestety, przez to w pierwszym rajskim rozdaniu w "Hotelu Paradise 5" odpadł ulubieniec widzów! Ponieważ nową serię show oglądają także poprzedni uczestnicy, fani wypytują ich o różne kwestie związane z programem. Wygląda na to, że Inga i Michał bardzo dobrze się znają! - Podobno znasz Michała, jak go poznałaś? - Tak, znam Michała i raczej nie jesteście gotowi na historię JAK się poznaliśmy. Kiedyś może opowiem - śmieje się uczestniczka. Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Sara ma żal do kolegów z programu? "Było mi naprawdę przykro" Co więcej, Inga zdradziła, że w 5. sezonie kibicuje właśnie najbardziej Michałowi! Gdy jeden z fanów żalił się, że odpadł Grzegorz, lubiany uczestnik, Inga przyznała: - Każdego szkoda,...