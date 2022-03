"Love Island 5": Widzowie zmienili zdanie co do Kuby? "Szok i niedowierzanie, co do Górala"

W 3. edycji "Love Island" dzieje się naprawdę dużo - widzowie z pewnością nie mogą narzekać na brak emocji. W minionym odcinku byliśmy świadkami namiętnego pocałunku Natalii i Arsena, którzy wręcz nie mogli się od siebie odkleić. Wygląda na to, że Arsen nie zamierza tracić czasu w Casa Amor i szybko zapomniał, że na Wyspie Miłości czeka na niego Angela. Fani show są przekonani, że Arsen na pewno porzuci Angelę dla Natalii i będzie gorzko żałował swojej decyzji. Zobacz także: "Love Island 3": Stella zamieni Piotra na Cezarego?! Uczestniczki: "Nie myśl o Piotrku!" "Love Island": Arsen rzuci Angelę dla Natalii? Arsen niedawno dołączył do "Love Island", ale już zdążył nieźle namieszać w show. Najpierw był w parze z Anią, jednak do gustu przypadła mu również Angela. Podczas ostatniego przeparowania chłopak bez chwili zawahania wybrał piękną blondynkę na swoją nową partnerkę i wszystko wskazywało na to, że czeka ich sielanka. Niestety ich radość nie trwała długo, bo już następnego dnia rano panowie wyjechali do Casa Amor . Podczas gdy inni panowie jak dotąd są wierni swoim kobietom, Arsen najwyraźniej zapomniał, że na Wyspie Miłości ktoś na niego czeka. Angela tęskni za swoim partnerem i nie rozgląda się za innymi mężczyznami, za to Arsen już zdążył zaliczyć namiętny pocałunek z Natalią! Chociaż było to jedynie zadanie, które musieli wykonać, to jednak Arsen i Natalia wręcz nie mogli się od siebie odkleić! Zachowanie Arsena mocno nie spodobało się fanom show, którzy na bieżąco komentują sytuację w programie, na oficjalnym Instagramie "Love Island". Widzom żal jest Angeli i twierdzą, że jeśli Arsen zdecyduje się na związek z Natalią, to szybko będzie tego żałował. - Arsen😥😥😥 nieeeeeee. To przegięcie......