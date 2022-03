Andrzej to prawdziwy przystojniak, który w "Love Island" dzielnie walczy o serce pięknej Pauliny. A jak wyglądał ponad... 10 lat temu? Nie poznacie go!

Czwarta edycja "Love Island" oferuje widzom wiele emocji, a jednym z uczestników, który dostarcza ich niemal przez cały program, jest Andrzej! 32-latek pochodzący z Ruszowa na Dolnym Śląsku to sportowiec z duszą romantyka. Andrzej to również prawdziwy przystojniak, który z pewnością jest w stanie złamać wiele niewieścich serc - jednak on sam w programie walczy o względy tylko jednej kobiety - Pauliny! Jak dziś wygląda Andrzej wiedzą wszyscy fani programu - a jak wyglądał ponad... dekadę temu? Musicie zobaczyć jego stare zdjęcie. Jedno jest pewne - czas działa zdecydowanie na jego korzyść! Zobacz także: "Love Island": Namiętny pocałunek Pauliny i Andrzeja zszokował fanów programu! "Love Island": Jak kiedyś wyglądał Andrzej? To już ostatnie chwile uczestników "Love Island" na "Wyspie miłości". W najbliższą niedzielę dowiemy się, która para najbardziej spodobała się widzom i wygra czwartą edycję show. W gronie faworytów znajdują się Magda i Wiktor oraz Aleksandra i Armando, ale po piętach depczą im także Paulina i Andrzej. Jak wiadomo, relacja tej dwójki przechodziła wiele wzlotów i upadków . Były łzy, rozstania i powroty, ale wygląda na to, że Andrzejowi w końcu udało się zdobyć serce pięknej Pauliny. Czy ostatecznie uda im się stworzyć zgraną relację i będą parą również po programie? O tym przekonamy się już wkrótce! Zobacz także: "Love Island 4": Dramat Andrzeja! Otrzymał list, który złamał mu serce. Polały się łzy Andrzej w programie "Love Island" dał się poznać jako uczuciowy, troskliwy i wrażliwy mężczyzna. Do tego jest również bardzo przystojny, więc wydaje się być niemalże idealnym kandydatem na...