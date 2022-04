"Love Island 5": Oliwia kiedyś była blondynką! Na starych zdjęciach jest nie do poznania!

Oliwia Chomentowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek 5. edycji "Love Island". Choć jej przygoda z show już dobiegła końca, to jednak teraz fani "Wyspy Miłości" chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. I właśnie na jej InstaStory pojawiły się zaskakujące zdjęcia, na których możemy zobaczyć, jak Oliwia wyglądała dekadę temu. Jak się okazało, kiedyś uczestniczka 5. edycji "Love Island" była fanką platynowego blondu i mocnych makijaży, przez co na starych zdjęciach naprawdę trudno ją rozpoznać. Zobaczcie sami!

"Love Island 5": Jak kiedyś wyglądała Oliwia? Uczestniczka pokazała swoje stare zdjęcia!

Oliwia co prawda nie dotrwała do finałowego tygodnia "Love Island", ale jednak w programie zdążyła znaleźć miłość! Choć w jej związku pojawiały się zgrzyty, to na szczęście po zakończeniu udziału w show, Oliwia i Konrad dalej są parą i ostatnio pochwalili się pierwszymi, wspólnymi zdjęciami. Uczestniczka "Wyspy miłości" zyskała coś jeszcze - ogromną sympatię fanów, którzy teraz obserwują jej poczynania za pośrednictwem Instagrama. Oliwia może pochwalić się prawdziwą "armią" obserwatorów, bo jej profil w mediach społecznościowych obserwuje już prawie 190 tys. internautów. Dziewczyna regularnie publikuje nowe posty, a tym razem pochwaliła się swoją metamorfozą! Oliwia pokazała zdjęcia z czasów, kiedy była... blondynką! Sami spójrzcie.

Instagram/Oliwia Chomentowska

Więcej zdjęć Oliwii z czasów, gdy była blondynką znajdujemy na jej Facebooku. Rzeczywiście, na niektórych fotkach aż trudno uwierzyć, że to naprawdę ona! Choć uczestniczka 5. edycji "Love Island" zawsze wyglądała pięknie, to jednak chyba blond to nie był jej kolor. Zdecydowanie bardziej pasuje do niej ciemny odcień włosów - też tak uważacie?

Metamorfoza Oliwii naprawdę robi wrażenie! No cóż, nie pozostaje nam zatem nic innego, jak życzyć Oliwii wszystkiego dobrego, no i oczywiście dużo miłości z Konradem!