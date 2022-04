"Love Island": Wiktor z 4. edycji zbił szpilę Włodkowi! Opublikował szczery komentarz

Klaudia i Jurek z "Love Island" podczas wspólnej relacji na żywo na Instagramie poruszyli temat pewnego listu, który Jurek po raz pierwszy miał okazję przeczytać. Okazuje się, że przystojny uczestnik randkowego show otrzymał go od Klaudii zaraz po tym, jak odpadła z "Love Island", ale dopiero teraz go przeczytał. Zrobił to na oczach internautów i samej Klaudii! Sprawdźcie, co napisała Klaudia i jak na jej wyznanie zareagował Jurek. Klaudia z "Love Island" żałuje, że odrzuciła Jurka? Klaudia i Jurek wzięli udział w czwartej edycji "Love Island". Uczestnicy połączyli się w parę po tym, jak Paulina zakończyła relację z Jurkiem i dała szansę Andrzejowi. Klaudia była zauroczona Jurkiem i wydawało się, że razem mają szansę stworzyć naprawdę szczęśliwy związek. Niestety, w pewnym momencie Klaudia zaczęła odsuwać się od swojego partnera i sprawiała wrażenie, jakby chciała zakończyć z nim relacje. Sprawa wyjaśniła się, kiedy do programu dołączyła Alex- wtedy nowa uczestniczka rozbiła ich parę. Klaudia dość szybko odpadła z "Love Island", a internauci bardzo ostro ocenili jej zachowanie w programie. Zobacz także: Klaudia opuściła "Love Island" i zalał ją hejt. Przestrzega: "Ktoś sobie nie poradził i popełnił samobójstwo" Teraz Klaudia i Jurek mieli okazję do rozmowy podczas wspólnego live'a. Co ciekawe, to właśnie wtedy Jurek po raz pierwszy przeczytal list, który wysłała do niego Klaudia po tym, jak odpadła z programu. Ja go jeszcze nie czytałem, dla mnie też to będzie niespodzianka- komentował Jurek. Klaudia zdradziła, że napisała list do Jurka, żeby wiedział dlaczego, odsunęła się od niego w "Love Island". (...) Chciałabym żebyś wiedział, że żałuję...