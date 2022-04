"Love Island 5": Konrad wbija szpilę Ani i Włodkowi! Wymowny komentarz byłego uczestnika

W 5. edycji "Love Island" mamy mnóstwo barwnych osobowości, jednak zdecydowanie najwięcej emocji wśród widzów wzbudza Ania. Charyzmatyczna brunetka już nie raz udowodniła, że potrafi pokazać pazurki i nawet jej partner Włodek nie wie, kiedy może wybuchnąć nowa drama. O co tym razem poszło i dlaczego widzowie znów skrytykowali Anię? Sprawdźcie szczegóły! "Love Island 5": Ania znów podpadła widzom! Ostatnio na "Wyspie miłości" akcja nabrała zawrotnego tempa, a przed nami jeszcze kilka tygodni emocji związanych z show. Już niedługo w 5. edycji "Love Island" pojawi się Casa Amor , ale przedtem najprawdopodobniej poznamy też wyniki głosowania widzów, którzy jakiś czas temu mieli wskazać, kto powinien opuścić program. Z show pożegna się chłopak i dziewczyna, a fani mają nadzieje, że wśród tych osób będzie... Ania! Dziewczyna niestety od pewnego czasu mocno podpada widzom, a po ostatniej akcji z Włodkiem, znów spadła na nią fala krytyki! Zobaczcie, co się wydarzyło! Zobacz także: "Love Island 5": Wpadka Karoliny Gilon? Zdradziła za dużo na temat show? Fani dopytują: "A skąd wiesz" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Love Island. Wyspa Miłości (@loveislandwyspamilosci) Ani najwyraźniej nie spodobało się, że Włodek nie powiedział do niej po imieniu. - Eee. Tobie Co? - zapytał Włodek - No na "E" to nie wiem kto może zareagować... - odparła Ania, po czym dodała: O coś Ci chodzi? - Nie no, Tobie o coś chodzi -...