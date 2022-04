"Love Island 5": Oliwia i Konrad oficjalnie potwierdzają związek! Pokazali mnóstwo zdjęć

Waleria i Piotrek przez długi czas byli faworytami trzeciej edycji "Love Island". Rodzące się pomiędzy nimi uczucie zaskoczyło fanów randkowego hitu Polsatu, ale także samych zakochanych. Oboje przyznali, że nie wierzyli, że na wyspie miłości uda im się znaleźć bratnią duszę, a jednak tak się stało. W programie byli najbardziej czułą i oddaną sobie parą . Ich przyjazd do Polski mógł mocno to uczucie zweryfikować. Jak wygląda teraz ich relacja? Waleria i Piotrek z "Love Island" pokazali wspólne zdjęcia Waleria i Piotrek jako jedyni z uczestników "Love Island" najbardziej eksponują na Instagramie swoją relację. Pojawiają się wspólne spacery, gotowanie, żarty, intymne zdjęcia. Piotr albo przesiaduje w Warszawie, gdzie mieszka Waleria, albo Waleria przyjeżdża do niego, słowem, są tak samo jak w programie, nierozłączni! Wygląda więc na to, że ich uczucie ani trochę nie zgasło , a nawet rozwija się i jest coraz głębsze. Pod wspólnym zdjęciem, jakie opublikował Piotrek, fani nie przestają się zachwycać: Najpierw romantico, później erotico 😄 bawcie się dobrze 😍❤️ Uwielbiam na Was patrzeć 😍 Pięknie wyglądacie Razem 🔥🔥 Super wyglądacie razem i pasujecie do siebie. Życzę dużo miłości wam gołąbeczki Jak dla mnie to jesteście tak samo wygranymi tej edycji ❤️🔥 Wygląda więc na to, że ta partnerzy naprawdę darzą się bardzo mocnym uczuciem! Piotr i Waleria wciąż dają temu dowody, a fani wspierają ich w tej miłości. Jak sami zresztą mówią, już niedługo poznają swoje rodziny, a wtedy ich związek pójdzie o kolejny krok do przodu. Trzymamy kciuki! Zobacz także: "Love Island": Ania, Waleria i Caroline przełamały się i obejrzały co działo się w "Casa Amor"! Ich miny...