W finale "Love Island 5" nie brakowało emocji. Wielkimi zwycięzcami okazali się być Kuba i Josie. To właśnie oni decyzją widzów zasłużyli na to, by wygrać piątą edycję. Pozostali uczestnicy byli innego zdania?

Ich miny po ogłoszeniu mówiły wszystko - komentują widzowie.

Nieźle oberwało się m. in. Patrycji. Fani są pewni, że już zdążyła odkochać się w Mikołaju:

Po finale i Patrycja już się odkochała 🤣 Jakaś spina była, albo jest nareszcie sobą 😂

Po czym wydali taką opinię? Poznajcie szczegóły.

"Love Island 5": Widzowie ostro o Patrycji po finale: "Po jej minach było widać fałsz"

Josie i Kuba wygrali "Love Island 5" i mają już nawet plany, co zrobią z wygraną! Zwycięzcy powoli planują swoją przyszłość po finale. Josie i Kuba z "Love Island 5", komentując swoje zwycięstwo, przyznali, że "ciężko im oswoić się z wygraną". Wydawać by się mogło, że inni finaliści również cieszą się szczęściem swoich kolegów z programu. Widzowie jednak są innego zdania, obserwując reakcję Piotra, Oli, Mikołaja i Patrycji. Szczególnie mocno oberwało się tej ostatniej:

- Ona myślała że wygra xd i tak była dużo pokazywana i faworyzowana od tylko wejścia do Love Island

- Pobędą dla zasady kilka miesięcy razem i tyle będzie z tej wielkiej miłości 😂

- Szkoda Mikołaja, szczery, fajny chłopak, Patrycja tylko wywraca oczami. Nic do niego nie ma. Twarzy i ekspresji nie oszukasz

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Josie i Kuba zdradzili plany na najbliższe dni! Czy spędzą je razem?

Cześć widzów "Love Island" krytycznie oceniła reakcje pozostałych finalistów na zwycięstwo Josie i Kuby w finale. Uważają, że na twarzach uczestników widać było zawód i złość. Jednak ta teza ma również swoich przeciwników, którzy bronią m. in. Patrycji:

- Szkoda Mikołaja. Bo z jego strony to widać, że szczere. Z początku Patrycja napalona na niego ale po jej minach było widać fałsz

- Ich miny po ogłoszeniu mówiły wszystko

- Miała zadowoloną akurat, więc mina pokazała, że dziewczyna nie była nastawiona na zwycięstwo, a na miłość 🙂

- Dokładnie tez to zauważyłam, co innego Piotrek on tu myślał że uda się wygrać, bo tylko po to się męczył z Ola

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Widzowie po finale gratulują Josie i Kubie, ale zwrócili też na coś uwagę! To już drugi raz

Widzowie skupili się nie tylko na zachowaniu Patrycji i Mikołaja podczas ogłaszania werdyktu finału "Love Island" ale również podczas finałowej transmisji na żywo na Instagramie. Fani programu zauważyli, że pomiędzy Patrycją a Mikołajem jest napięcie i nie są już tak wyluzowani w swoim towarzystwie, jak do tej pory:

- Mikołaj na live było widać, że jest wściekły na coś albo na KOGOŚ . Milości z tego nie będzie chłopie, bo ona to jeszcze dziecko ☝🏻🤷🏼‍♀️

- Mikołaj coś nie w sosie, czyżby już koniec grania

- Patrycja nie wygrała to podziękowała Mikołajowi 😂

- Po finale i Patrycja już się odkochała 🤣 Jakaś spina była, albo jest nareszcie sobą 😂

- Pati już chyba miłość minęła. Mikołaj wyglądał na lekko zmieszanego a ona zachowywała się, jakby go tam nie było. Straszna dziewczyna.

Czyżby Patrycja i Mikołaj poróżnili się tuż przed finałem? Widzowie są pewni, że ten związek nie przetrwa. A może błędnie ocenili zachowanie uczestników? W końcu tego wieczora nie brakowało im emocji.