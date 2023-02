"Love Island": Karolina Gilon pokazała nowego partnera. Kim jest jej ukochany?

Mimo, że swoje pierwsze kroki w rozrywce Karolina Gilon stawiała w "Top Model", to dziś kojarzona jest głównie z rolą charyzmatycznej prowadzącej "Love Island". Widzowie miłosnego programu z niecierpliwością czekają na pierwsze odcinki kolejnego sezonu. Wygląda na to, że nowa edycja oznacza także zmiany dla samej prowadzącej, która postanowiła odmienić swój wygląd i ścięła włosy do ramion. Karolinie Gilon pasuje nowa fryzura? "Love Island": Karolina Gilon ścięła włosy na krótko Karolina Gilon jako prowadząca "Love Island" zyskała szerokie grono fanów wśród widzów programu. Większość z nich docenia jej drapieżny styl, ale także przyjazne usposobienie i charyzmę. Uczestnicy miłosnego show mogą zawsze na nią liczyć w trakcie programu, a do wspólnych spotkań dochodzi między nimi także poza granicami miłosnej wyspy. Ostatnio ku zdziwieniu fanów Karolina Gilon została przyłapana w towarzystwie Klaudii El Dursi . Dwie piękne prowadzące konkurencyjnych dla siebie miłosnych formatów świetnie się dogadują, a obie łączy wspólna przeszłość w programie "Top Model". Teraz Karolina Gilon zaskoczyła internautów metamorfozą i to tuż przed startem nowego sezonu "Love Island". Gospodyni randkowego show Polsatu ścięła włosy do ramion. Pasuje jej tak długość? Zobacz także: "Love Island 6": Znamy datę premiery nowego sezonu. Szykują się zmiany w emisji? Karolina Gilon postawiła na krótką fryzurę. Do tej pory stawiała zazwyczaj na długie fale w kolorze blondu z ciemniejszymi odrostami przy głowie. Krótkie, proste włosy nadały jej urodzie lekkości, a jasny odcień bardzo pasuje do jej karnacji. Zobacz także: Karolina Pisarek zdradziła kwoty w ślubnych kopertach. Karolinie Gilon puściły nerwy ...