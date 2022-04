"Love Island": Sandra ma dość Jakuba, ale czarne chmury pojawiły się również u Patrycji i Mikołaja! 

Fani "Love Island" nie ukrywają rozczarowania Anią! Do tej pory widzowie randkowego show Polsatu mocno kibicowali pięknej brunetce, jednak teraz w sieci pojawiło się mnóstwo krytycznych i bardzo ostrych komentarzy. Internauci mają już dość zachowania Ani, która w ostatnim odcinku powiedziała Włodkowi, że nie wie, czy wciąż chce być z nim w parze. Sprawdźcie, jak fani "Love Island" oceniają Anię! Fani "Love Island" krytykują Anię: "Szkoda dla niej Włodka" Za nami kolejna odsłona piątej edycji "Love Island". W ostatnim odcinku programu Polsatu znów nie zabrakło naprawdę wielkich emocji. Tym razem nowy uczestnik, Kuba Galica, zdecydował, że być w parze z Julią, a z randkowym show musiał pożegnać się jej dotychczasowy partner, Michał. Ogromne emocje wywołali również Ania i Włodek, którzy obecnie przeżywają potężny kryzys. Ania wciąż jest zła na swojego partnera za to, że powiedział do niej, że powinna "zluzować du*ę". W ostatnim odcinku Włodek po raz kolejny przepraszał za swoje zachowanie i widać było, że mocno przeżywa kryzys w relacji z Anią. Uczestniczka "Love Island" nie ukrywała, że wciąż nie wie, czy chce być dalej w parze z Włodkiem i przyznała, że spodobał się jej Sidiki... Zachowanie Ani zszokowało internautów, którzy do tej pory mocno jej bronili. W sieci pojawiło się mnóstwo ostrych komentarzy. - Mam nadzieję, że Anka odpadnie… Jeszcze nie skończyła jednego a zaczyna drugie... 🙄 - Oj Anka, jesteś fałszywa pod względem do Julii obgadujesz za plecami a co do Włodka jeden problem, który ty zrobiłaś, wbijasz na inne gacie 😮😮 - Anka do domu... 🙌 Szkoda Włodka dla Niej... Chodzi jak księżniczka.. 🙄 Ciężko się ją ogląda.. - Włodzio zgaszony... A ona bezwzględna... Najpierw...