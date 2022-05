"Love Island": Konrad zdradził powody rozstania z Oliwią! Opublikował mocny komentarz

Konrad z "Love Island" ma już dość! Były uczestnik randkowego show podczas relacji na InstaStories bardzo dosadnie skomentował ostatnie wyznanie Oliwii, która zapytana o Konrada napisała, że czuje "wstyd i zażenowanie". Konrad wytłumaczył internautom dlaczego rozstał się z byłą partnerką i zdradził, jak Oliwia miała go traktować po powrocie do Polski. Były uczestnik "Love Island" opublikował mocny komentarz dotyczący Oliwii!

"Love Island": Konrad komentuje zachowanie Oliwii

Konrad i Oliwia tworzyli zgraną parę w piątej edycji "Love Island". I chociaż pojawiały się między nimi nieporozumienia, to ostatecznie postanowili kontynuowac związek po odpadnięciu z randkowego show. Niestety, dziś wiemy już, że ich relacja nie przetrwała zbyt długo i ostatnio Konrad z "Love Island" ogłosił rozstanie z Oliwią. Kilka dni temu Oliwia podczas "Q&A" odpowiedziała na pytanie internautów, czy czuje coś do Konrada ponieważ do tej pory nie skasowała wspólnych zdjęć z byłym partnerem. Oliwia odpowiedziała wówczas, że zdjęcia jej nie przeszkadzają, dlatego wciąż są widoczne na jej profilu na Instagramie, a jedyne co czuje to "wstyd i zażenowanie".

Teraz internauci zapytali Konrada, dlaczego jego zdaniem Oliwia tak gorzko sposób napisała o ich relacji. Były uczestnik "Love Island" opudlikował mocny komentarz!

Śmieszy mnie ta cała sytuacja... Jestem facetem z klasą i nie mam zamiaru kogoś oczerniać lub odwracać kota ogonem jak to robi Oliwia, mam dużo ciepliwości ale nie pozwolę na to żeby ktoś mnie obrażał i robił ze mnie potwora... bo nim nie jestem- zaczął swój wpis Konrad.

Zobacz także: "Love Island": Fani zapytali Konrada, czym się zajmuje: "Masz kasę na wszystko". Skomentował!

Instagram @konrad_sjoberg

Konrad w dalszej części komentarza zdradza kulisy rozstania z Oliwią i wyznaje, co miała mu powiedzieć była partnerka i dlaczego- jego zdaniem- nie kasuje ich wspólnych zdjęć z Instagrama.

Zakończyłem tą relację ponieważ tego nie czułem, zresztą ona też (sama mi o tym mówiła). natomiast później zmieniła podejście na takie "ona się przed wszystkimi wybieli, a ze mnie zrobi kozła ofiarnego" słabe... Oznajmiłem jej, że to nie ma sensu i wtedy usłyszałem "teraz są święta... przeciągnijmy tą relację może do końca miesiąca..." Jeśli chodzi o zdjęcia ze mną, nie usuwa ich dlatego, że jej to nie przeszkadza... nie chce psuć sobie zasięgów na Instagramie i zaburzać algorytmu. Wspomina, że nie chce poruszać mojego tematu, a cały czas to robi- kontynuuje Konrad.

Zobacz także: "Love Island": Oliwia nie utrzymuje kontaktu z innymi uczestnikami? Jest szczery komentarz!

Mat. prasowe, konrad_sjoberg

To jeszcze nie koniec! Konrad nie ukrywa, że ma żal do Oliwii za to, jak traktowała go po powrocie do Polski.

Tak jak mówiłem, nie spasowaliśmy się z Oliwią w życiu codziennym, jakbyście się czuli gdyby wasza partnerka dawała wam każdego dnia milion poleceń/ misji które musicie wykonać pomimo swoich innych planów i załatwień, a jeśli tego nie wykonacie... obraża się (zamyka w pokoju) i nie ma zamiaru z wami o tym na spokojnie porozmawiać/ wyjaśnić sobie tego. Będąc z wami ostentacyjnie /systematycznie rozmawia ze swoimi byłymi partnerami (mam do tego luz i dystans), ale no bez przesady... Całe jej życie kręci się wokół social mediów, nie potrafi tego rozgraniczyć ze światem realnym. Jestem zwykłym/normalnym dla którego Instagram to nie jest prawdziwe życie... Liczy się tu i teraz, życie prywatne, praca, znajomi, wyjścia, wyjazdy, a nie życie pod publikę /na pokaz. To nie moja bajka- oznajmił Konrad.

Myślicie, że Oliwia odpowie na zarzuty Konrada?

Zobacz także: "Love Island 5": Konrad tłumaczy się fanom: "Nie jestem gejem!"