"Love Island 5": Koniec pary Konrada i Oliwii?! Ostra awantura pomiędzy uczestnikami

Za nami kolejny odcinek "Love Island 4". W życiu wyspiarzy nie ma nudów - niedawno ruszyło "Casa Amor", a więc w grze pojawiło się mnóstwo nowych uczestników, którzy mieszają w związkach. W niedzielnym odcinku całą uwagę przykuł Andrzej, który dostał przesyłkę. Polały się łzy! Andrzej z "Love Island 4" zalany łzami. Co się stało? Paulina, dotychczasowa partnerka Andrzeja, tak jak podejrzewali widzowie, podjęła decyzję, by zerwać z mężczyzną. Nie zdążyłam porozmawiać z Andrzejem i to mi siedzi w głowie cały czas - mówiła smutna Paulina. Myślę o tym, żeby napisać mu list. Próbowałam, nie wiem czy nie za mało próbowałam... Andrzej szczerze zaś przyznał, że zakochał się w Paulinie: Mam obawę, że kogoś może wybrać... Czuję to co czuję. Ja się o prostu zakochałem - powiedział jeszcze przed przeczytaniem listu od Pauliny Andrzej. Co było więc w liście od Pauliny? Paulina z "Love Island 4" zrywa z Andrzejem! Paulina postanowiła zerwać z Andrzejem! Andrzej, podjęłam decyzję, o której nie zdążyłam Ci powiedzieć. Chciałabym, żebyś kogoś tu poznał i był szczęśliwy. Co na to uczestnik? Polały się łzy: Nie wierzę w to co jest napisane. Podjęła decyzję, o której nie zdążyła mi powiedzieć. Nie wierzę w to. Ja nie zmienię swojej decyzji. Daliśmy sobie szansę. Mówiłem, że będę cierpiał no i jest. Chcę ją zobaczyć - mówił z łzami w oczach Andrzej. Żałujecie? Jak oceniacie postępowanie Pauliny?