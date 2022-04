"Love Island 5": Jurek ma za złe Ani, że go zostawiła? Uczestnik zdradził, jakie mają teraz relacje

Jurek i Ania w "Love Island" byli tak naprawdę parą bardzo krótko. Niestety, w trakcie ich krótkiej relacji padło zbyt wiele poważnych słów i gdy Ania zdecydowała się zerwać z Jurkiem, doprowadziła go do niemałej złości! Czy teraz była para ze sobą rozmawia i czy Jurek wciąż czuje gniew, gdy myśli o tamtym zachowaniu? Uczestnik odpowiedział!

"Love Island 5": Jurek jest wciąż zły na Anię? "Nie ma co tracić swojego czasu, kłócąc się..."

Gdy dziewczyny jechały do "Casa Amor", Ania nie cieszyła się sympatią widzów. Dopiero co po raz drugi porzuciła Włodka, a później wybrała go na przeparowaniu! Mimo tego Ania była w "Casa Amor" otwarta na nowe przygody i uczucia, które odnalazła u boku uwielbianego przez widzów Jurka. Widzowie nie byli z tego powodu zadowoleni, bo wiedzieli, jak ta historia się skończy. Do Jurka z "Love Island" pisali w komentarzach: "uciekaj" i szybko okazało się, że się nie pomylili. Jurek, którego Ania zabrała ze sobą do willi stwierdził, że nie ma na co czekać i poprosił Anię, by była z nim w oficjalnej parze. Już wtedy trudno było przyznać, że zgoda Ani z show Polsatu jest szczera.

Gdy Jurek z "Love Island" usłyszał w końcu, że Ania nie chce już tworzyć z nim pary, był naprawdę wściekły. Powiedział Ani, że czuje się oszukany! A co myśli dzisiaj? Zarówno Ania z Włodkiem, jak i Jurek z Laurą opuścili program głosami widzów. Czy teraz gdy mogą otwarcie porozmawiać z fanami zdradzą prawdę na temat swoich uczuć? Fani postanowili sprawdzić to na Jurku i zapytali go:

- Jesteś zły na Anię, jak Cię potraktowała? - dopytują fani. - Ja Wam powiem tak, La vie est belle, to znaczy, że naprawdę, życie jest przepiękne i nie ma co tracić swojego czasu, kłócąc się z kimkolwiek. I nie, nie jestem zły. Z Anią, pogadaliśmy i wszystko jest okej - przyznał uczestnik.

Jurek rozwiał więc wszelkie wątpliwości i wyjaśnił, że nie ma żalu do Ani. To jednak nie znaczy, że zgadza się z jej postępowaniem. Jurek nie oznaczył w swojej wypowiedzi Instagrama Ani. Może to dlatego, że uczestniczka zupełnie z niego nie korzysta? Odkąd Ania opuściła willę miłości, nie odzywa się do internautów, nie komentuje swojego udziału w show. Razem z Włodkiem jakby zapadli się pod ziemię. Nie jest to jednak nic dziwnego. Fani jeszcze w czasie, gdy Ania była w programie, zastanawiali się jak uczestniczka poradzi sobie z taką ilością krytyki, jaka na nią spadła. Wygląda na to, że Ania chce przeczekać, aż emocje związane z jej osobą, opadną.