"Love Island" Mama Kuby poznała już Josie i deklaruje... "Będziemy kochać te wnuczątka"

Mają właściwie wszystkie dane, by wygrać - wygląda na to, że znaleźli prawdziwą miłość, a do tego zdobyli ogromną sympatię widzów. A co o związku Josie i Kuby sądzi mama sympatycznego Górala? Pani Elżbieta udzieliła wywiadu Karolinie Gilon w programie "Sobota na Love Island" w Polsat Go. Co powiedziała? Jej słowa mogą nieco zaskakiwać...

"Love Island" mama Kuby w wywiadzie z Karoliną Gilon

Josie i Góral od dawna wymieniani są jako faworyci tej edycji "Love Island". Już dziś dowiemy się czy kanadyjsko-zakopiańska para rzeczywiście sięgnie po główną nagrodę - 100 tys. zł wygrywając z pozostałymi finałowymi parami tej edycji "Love Island". Na pewno gorąco w to wierzy mama 28-latka z Zakopanego. Pani Elżbieta Wójcik, mama Górala czeka z niecierpliwością na wielki finał i mocno trzyma kciuki za syna. Opowiedziała o tym w wywiadzie z Karoliną Gilon. Jak się okazało pani Elżbieta, poznała się już z Josie, na razie wirtualnie. I wygląda na to, że dziewczyna Kuby przypadła jej do gustu.

Coś pięknego. Zastanawiamy się, co będzie jak przyjedzie do nas. Będziemy świętować i kochać niesamowicie te wnuczątka, nawet jak będą bliźniaki - śmieje się mama Kuby, nawiązując do niedawnych zabaw lalkami w programie.

Jak dodała, Kuba daje radę w każdej sytuacji, więc nie martwi się, że za Josie może pojechać do Kanady.

Trochę tu, trochę tam, dzisiaj to już nie jest kłopot. On ma swoje życie i nie musi jej pytać o zgodę - mówiła.

Jak się okazuje Kubie i Josie w "Love Island" kibicują też sąsiedzi i rodzina.

W naszych okolicach wszyscy się znamy. Teraz czekają - mówiła pani Elżbieta.

Tak jak on wyrażał się o mamie w jednym z ostatnich odcinków w samych superlatywach. Również ona zapewnia że to wspaniały człowiek i najukochańszy syn. Ma do tego ważną cechę, z której z pewnością ucieszy się Josie.

On jest bardzo stały w uczuciach. To jest góralski charakter. Jak już wybierze, to jest ta jedna. Tak tu jest - podkreślała pani Elżbieta w wywiadzie z Karoliną Gilon.

