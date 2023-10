Josie i Kuba wygrali 5. edycję "Love Island" i wybrali miłość. Po sielskich tygodniach w willi teraz czeka ich prawdziwy test - jak relacja będzie się rozwijać w prawdziwym życiu. Specjalnie dla Party.pl opowiedzieli czy planują zamieszkać razem. A jeśli tak, czy będzie to Zakopane? Zobaczcie, co odpowiedzieli!

Po finale "Love Island": czy Josie i Kuba zamieszkają razem?

Wygląda na to, że program dał Josie i Kubie naprawdę dużo. Przede wszystkim miłość, do tego zwycięstwo w całej 5. edycji "Love Island" i co za tym idzie spore pieniądze, ale też coś, czego wartości ciężko przecenić - sympatię widzów. Tuż po finale udało im się zadać kilka pytań. W tym również to, czy zamierzają po programie wspólnie zamieszkać. Jak się okazuje, nie jest to proste, ale plan jest poważny!

Zobaczcie, co powiedział Kuba. Wygląda na to, że naprawdę serio myślą o wspólnej przyszłości.

To kolejny krok na drodze do tworzenia rodziny - mówi.

Oby się udało! Trzymamy kciuki.