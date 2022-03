"Love Island 5": Internauci są wściekli na Włodka i bronią Ani! Dwa słowa wywołały burzę w sieci

Wygląda na to, że relacja Ani i Włodka przestaje być cukierkowa. Fani "Love Island" po ostatnim odcinku zmienili chyba zdanie o Włodku, który jeszcze do niedawna miał szansę zostać okrzyknięty najsympatyczniejszym uczestnikiem 5. edycji. Jednak jego ostatnie zachowanie względem Ani, o co zresztą zrobiła mu awanturę, dało wiele do życzenia. Fani show są zszokowani:

Normalna kobieta sobie nie pozwoli na takie coś i koniec! Włodek to burak i tyle - pisali w sieci.

Czym Włodek podpadł aż tak bardzo?

"Love Island 5": Fani krytykują zachowanie Włodka wobec Ani

Po tym, jak z "Love Island" odpadło aż dwoje uczestników, mieszkańcy willi zdali sobie sprawę, jakie znaczenie może mieć sympatia widzów. W końcu to oni zdecydowali o tym, że Kamila i Radek musieli pożegnać się ze słoneczną Hiszpanią i dalszą szansą na obecność w programie. Ostatnio fani krytykowali Kamilę po awanturze z Michałem, a także nie szczędzili krytyki Oliwii i Konradowi po ich zachowaniu w "Love Island". Tym razem jednak widzom naraził się Włodek. To wszystko z powodu jego ostrej wymiany zdań z Anią, podczas której uczestniczka była oburzona jedną z jego odzywek. Włodek miał zasugerować jej, że powinna "zluzować du*ę". Ania wygarnęła partnerowi, że nie życzy sobie, by odzywał się do niej w tej sposób nawet jeśli nie miał nic złego na myśli. Podobnego zdania są internauci, którzy nie szczędzą mu krytyki:

- Włodek, nie obrażając wieśniaka, tak się zachowuje, miałam takie zdanie od początku a sytuacja z Anią tylko mnie w tym upewniła. I to jego ruszanie cyckami 🤦🤮 żenujące. Ta cała akcja z Włodkiem może dać Ani pretekst do zamknięcia tej relacji i stworzenia jej z kimś innym i myślę że tak to się zakończy.

- Też mam takie samo zdanie ,tutaj nadarzyła się okazja aby za wczasy wymiksować się z tej relacji, on ma problem wysłowić się po całym zajściu z programu a teraz tylko ubolewa ze wyleci z programu, więc o co mu najbardziej chodzi 😮 Tylko aby jak najdłużej utrzymać się w programie i to widać jak stresuje się tym bardzo😮bo wylecę, bo nie mam pary itp. i szybciutko kij obrócił się w jego stronę

- Dokładnie racja, on chce tak zakozaczyć co to nie on w tydzień zmienił 3 partnerki i już myśli, że każda od razu poleci na Włodka a zachowanie pozostawia dużo do życzenia

- Włodkowi troszkę słoma z butów wypadła niestety 🤦 - piszą fani.

Zobacz także: "Farma": Kinga weźmie udział w "Love Island"?! Wymowna odpowiedź!

Nie wszyscy jednak tak krytycznie oceniają Włodka i staja po jego stronie:

- Może i nie był to tekst na poziomie, ale w sumie w jego stylu 🤷🏻‍♀️ Anka się na kolejnego napaliła, więc szuka pretekstu, żeby zerwać.

- Oj jak ta relacja przetrwa to Włodek nie będzie miał z Ania łatwo… Ona jakaś dziwna jest

- No ta łaska to chyba przesadza troszkę, nie mówię, że zrobił ładnie… Ale bez przesady.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Julia zaatakowała Radka, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza!

Postawa broniących Włodka z "Love Island" również wywoływała kontrowersje. Internauci stawiają granicę i mówią, że mężczyzna nie powinien pozwalać sobie na takie teksty nie tylko względem kobiety ale przede wszystkim z szacunku do osoby, z którą tworzy relację:

- Jestem w szoku ile tu jest poparcia dla Włodka i to w dodatku kobiet😮

- Ciekawe czy każda z komentujących że Włodek źle nie zrobił i Ania bez powodu robi fochy jest tak samo traktowana przez swoich partnerów? Normalna kobieta sobie nie pozwoli na takie coś i koniec! Włodek to burak i tyle

- Dobrze ze stawia od razu granice. Nie jest jego kumplem, powinien szanować również jej zdanie i np. to ze nie ma ochoty się przytulać czy całować

A wy co sądzicie o tej aferze wywołanej dość niefortunną odzywką Włodka do Ani?