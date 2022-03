"Love Island 5": Fani miażdżą Kamilę po awanturze z Michałem: "Pies ogrodnika!"

Kamila i Michał mimo aktualnej pary, zdecydowanie nie mają się ku sobie w "Love Island". Uczestniczka typowała go do opuszczenia programu w ostatnim "Kręgu Ognia". Ostatecznie Michał pozostał w programie, a w wyniku przeparowania to właśnie Kamilę wybrał do swojej pary. Czy uda im się dojść do porozumienia? W dzisiejszym odcinku byliśmy świadkami awantury pomiędzy Kamilą a Michałem.

Nie rób ze mnie wariatki na siłę i naiwnej debilki, bo się nie dam - krzyczała Kamila.

Ostatecznie interweniować musiała sama Karolina Gilon. Zaważy to na jej obecności w programie? Fani "Love Island" nie zostawili na uczestnice suchej nitki, po tym co zobaczyli w dzisiejszym odcinku. Sprawdźcie szczegóły tej kłótni.

"Love Island 5": Awantura Kamili i Michała

Pomiędzy Kamilą a Michałem z "Love Island 5" leciały iskry i to niestety nie z powodu rodzącej się miłości a nieporozumień. Kamila zarzuciła uczestnikowi nieszczerość już podczas ostatniego "Kręgu Ognia". Dzisiejsza sytuacja tylko zaogniła ich konflikt. Po tym, jak do "Love Island" dołączyła Roksana, okazało się że skupiła na sobie uwagę Michała. Uczestnik postanowił zrobić śniadanie dla niej oraz Kamili. Kamila potraktowała posiłek we troje, jako randkę, a widoczne zainteresowanie partnera nową uczestniczką wyraźnie jej się nie spodobało, chociaż sama nie zamierza tworzyć z nim niczego poważnego.

Dlaczego nas zaprosiłeś we troje? To jest trochę nieładne dla mnie. Nie szukasz gruntu?

Dodatkowo rozmowa Michała z Roksaną i fakt, że nowa przyznała, że jest nim zainteresowana zdenerwował Kamile, która postanowiła zostawić ich samych. Ostatecznie Kamila zdecydowała się jeszcze raz porozmawiać z Michałem. Tym razem nieco ostrzej.

- Słuchaj nadal uważasz, że jesteś tutaj w porządku wobec nas? Że nie grasz, nie szukasz gruntu? Oprócz Pati to chyba do każdej dziewczyny szukałeś gruntu. Najpierw byłam ja, Ania potem Julka. W dzień parowania chciałeś się sparować z Julką ale Radek cię wyprzedził, wiec sparowałeś się ze mną. Później jak Roksana weszła to jaka była twoja reakcja? Dobra nieważne, bo ty i tak będziesz kłamać. Leżeliśmy tutaj na leżakach i mówiłeś, że Roksana nie jest w twoim typie, a dzisiaj co to była za szopka z tym śniadaniem?! Randka nagle?!

- Jaka randka? - broni się Michał.

Próbował tłumaczyć Kamili, że chciał jedynie poznać Roksanę, do czego ma prawo. Kamila jednak miała za złe Michałowi, że tak szybko zaczął szukać innej opcji, po tym jak powiedziała mu, że nie jest nim zainteresowana. Zarzuciła Michałowi, że z każdą uczestniczką już próbował się parować:

- Tylko z trzema dziewczynami chciałem się parować.

- Tylko, że jesteśmy tu tydzień czasu a ty już trzy dziewczyny obskoczyłeś! (...) Nie rób ze mnie wariatki na siłę i naiwnej debilki, bo się nie dam. Tutaj wchodzisz i kręcisz, intrygi sobie ustawiasz, jeszcze śmiejesz się bezczelnie. Jesteś takim gnojem, że po prostu współczuję ci.

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island 5": Iwona podsumowuje udział: "Szansa na poznanie była znikoma"

Po kłótni z Kamilą, Michał postanowić przeprosić dziewczyny za swoje zachowanie, tłumacząc się niezdecydowaniem:

Chciałbym was przeprosić, bo to się stało z tego powodu, że zamieszało mi się w głowie i jest mi głupio i wiem jak na mnie patrzycie teraz, że tonący się brzytwy chwyta. Macie coś takiego w sobie, że mnie do was przyciąga i nie mogłem się zdecydować, bo u jednej wolałem to a u drugiej to i dlatego tak postąpiłem.

Po awanturze Kamili i Michała postanowiła interweniować Karolina Gilon i ogłosiła przeparowanie. W efekcie Michał sparował się z Julią. Nie wiadomo jednak, jak dalej potoczą się losy Kamili. Pomiędzy nią a Roksaną będzie decydował Radek.

Zobacz także: "Love Island 5": Internauci miażdżą 25-letnią Roksanę: "Porobiona jak 40-stka"

Zobacz także: "Love Island 5": Doda ostro o jednym z uczestników! "To imię zobowiązuje jednak". O co chodzi?

"Love Island 5": Fani mają dość Kamili: "Jej zachowanie jest toksyczne i żenujące"

Z kolei fani "Love Island" zdecydowali się stanąć po stronie Michała, i oceniając jego kłótnie z Kamilą napisali:

- Jestem team Michał 🙃 Kamila zrobiła dym z niczego 😂 Nie lubi go, nie chce się nawet kumplować, a zaraz gównoburza

- Ta Kamila jest dziwna 😮 Ania sama zostawiła Michała, Kamila powiedziała mu, że go nie chce.

- Sorry, ale jej zachowanie jest toksyczne i żenujące

- Kamili się chyba w głowie poprzewracało! Robi awantury komuś komu wolno gadać z kim chce, nawet z 3 na raz. Czemu Wlodka nie zjechała za to, że najpierw była Patrycja, potem sama Kamila a potem Ania?

- Łotssss zszokowała mnie Kamila swoim zachowaniem 😵

- Typowy przykład psa ogrodnika? Czy o co chodzi? Bo ja już nie czajee🧐 Masakraaa ale toksyczna dziewczyna, szok.

Czy zachowanie Kamili będzie miało wpływ na jej dalszą obecność w programie?