"Love Island 5": Julia zaatakowała Radka, a w sieci rozpętała się prawdziwa burza! 

Rozstanie Julii Nowakowskiej i Dominika Grota z "Love Island" , mocno zasmuciło fanów tej dwójki. Ostatnio Julia zdradziła, że pomimo rozstania, nadal kocha swojego byłego partnera - a czy podobnie jest u Dominika? Wygląda na to, że nie! Jego ostatnia relacja na InstaStory daje do myślenia. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Love Island": To Dominik zakończył związek z Julią?! Ola pomogła jej przetrwać: "Była ze mną w najgorsze noce" "Love Island": Dominik nie rozpacza po rozstaniu z Julią Wiadomość o rozstaniu Julii i Dominika zaskoczyła chyba wszystkich. Fani zwycięzców drugiej edycji "Love Island" nie spodziewali się, że relacja tej dwójki zakończy się tak szybko, bo zaledwie po 3 miesiącach od zakończenia programu. Julia i Dominik nie poinformowali o dokładnych powodach rozstania, a jedynie stwierdzili, że nie pasują do siebie. Takie wytłumaczenie niestety nie uspokoiło ciekawości fanów, którzy zaczęli snuć swoje teorie. W końcu Julia zdecydowała się odpowiedzieć na komentarze fanów. Napisała między innymi, że w trudnych chwilach wspierała ją przyjaciółka z programu, Ola Kotowska i do tego zdradziła, że wciąż kocha Dominika. [...] Oli bardzo dziękuję za to, że przyjechała z Poznania do Warszawy, aby być przy mnie w najgorsze noce. To wspaniałe uczucie, gdy ludzie, którym ufam są przy mnie, tak jak wy wszyscy! ♥️ [...] Nadal kocham Dominika - i dlatego muszę pozwolić mu odejść - napisała Julia. Wszystko wskazuje na to, że rozstanie z Dominikiem było dla Julii dużym przeżyciem. Z kolei Dominik wydaje się być teraz dużo bardziej szczęśliwy. Ostatnio odpowiadał na pytania fanów w swojej relacji na InstaStory. Jedno z nich dotyczyło tego, czy lepiej jest mu samemu ....