Zwyciężczyni piątej edycji "Love Island" Josie jest Polką, ale na stałe mieszkała w Kanadzie. Stąd to, jak porozumiewała się w hiszpańskiej willi, często budziło uśmiechy, a niekiedy nawet docinki tak ze strony Kuby, z którym była w parze, jak i innych Wyspiątek. Czy po zakończeniu miłosnego programu zamierza poprawić swój polski? Zapytaliśmy ją o to tuż po finale show. Jak się okazuje, dla uczestniczki "Love Island" był to problem...

Reklama

Zobacz także: "Love Island 5": Na jedną rzecz w związku z Josie Kuba się nie zgodzi: "Nigdy"

"Love Island 5": Czy Josie podszlifuje język polski?

To Josie i Kuba zakończyli pobyt w hiszpańskiej willi "Love Island" ze 100 tysiącami w kieszeni i uczuciem, które zdaje się kwitnąć również poza wyspą. Kanadyjsko-zakopiańska para od dawna była faworyzowana przez widzów. On twardy Góral o ujmującym uśmiechu i gołębim sercu. Ona... blond piękność z Kanady rozbrajająca swoim słodkim akcentem.

Czasem uczestnicy uśmiechali się po jej kolejnych językowych łamańcach, a Kuba pozwolił sobie nawet na pewną złośliwość, która padła z jego ust kilka dni przed finałem.

Tyś jest jak taka baba ze wsi. Takim językiem, to nawet u nas w górach nie mówią, jak ty mówisz. Masz taką gwarę jakąś sielską. Jak ja cię wezmę do siebie to proszę cię chociaż ze dwa dni po angielsku mów do ludzi - mówił.

Jednak wiadomo, że tak jemu, jak i widzom show przypadła do gustu ta specyficzna mieszanka językowa. Jak się okazuje, ograniczenia w posługiwaniu się językiem polskim były dla niej trudne.

Zobacz także

Wstydziłam się wiele razy - powiedziała Josie tuż po finale odpowiadając na pytanie Party.pl.

Kuba mówi, że doskonale ją rozumie, bo choć dla otoczenia jest to słodkie, dla samej Josie musi to być krępujące. Śmieje się, że jego dziewczyna koniecznie musi usunąć ze swojego słownika słowo "bych". Zobaczcie, co jeszcze nam opowiedzieli.

Górala i jego wybrankę poprosiliśmy też o odpowiedzi na kilka innych pytań - m.in. co zamierzają zrobić ze swoją wygraną, albo czy i gdzie zamieszkają razem po powrocie.

Reklama

Zobacz także: "Love Island 5": Jak uważnie oglądaliście show Polsatu? QUIZ