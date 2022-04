"Love Island 5": Ania komentuje swoją postawę: "Wiedziałam, że wyjdzie tragicznie"

Ania i Włodek opuścili "Love Island" decyzją widzów. Byli zdecydowanie najbardziej kontrowersyjną parą 5. sezonu, w końcu wracali do siebie aż trzy razy. Czy w ich wypadku sprawdzi się powiedzenie "do trzech razy sztuka"? Oboje mają taką nadzieję:

Ania wytłumaczyła się również ze swojego postępowania w programie, które było tak intensywnie krytykowane przez internautów:

Co konkretnie miała na myśli?

Widzowie "Love Island" mieli dość Ani i Włodka już od jakiegoś czasu. W sieci roiło się od mocnych komentarzy odnośnie relacji uczestników, dlatego dla nikogo nie było zdziwieniem, gdy Ania i Włodek musieli opuścić "Love Island" w efekcie głosowania fanów programu. Tuż po wieczorze eliminacyjnym, w którym wraz z Jurkiem i Laurą musieli wyprowadzić się z willi, udzielili wywiadu podczas transmisji na żywo na profilu "Love Island". Ania i Włodek podsumowali swój pobyt w Hiszpanii:

Czy ich relacja ma szansę przetrwać po programie?

Na temat planów przyszłościowych i związku z Włodkiem postanowiła wypowiedzieć się sama Ania, której niezdecydowanie w programie z pewnością miało wpływ na to, jak została odebrana przez widzów:

To może ja się wypowiem, chociaż nie wiem czy to będzie wiarygodnie. Ja to już na koniec przed tym trzecim powrotem otworzyłam się na maxa. Robiłam te podchody ale też nie ukrywam, że wykreowałam sobie w głowie ideał, który kurczę nie istnieje. I z taką myślą, że to musi być ten ideał tak szukałam, szukałam, błądziłam... Ale dotarłam po rozum do głowy i faktycznie chciałabym zaakceptować Włodka takim, jakim jest. Dopiero teraz mamy okazje na to, by zweryfikować to w życiu prywatnym.

Wygląda na to, że Ania zrozumiała, że jej ideał był blisko i a wystarczyło tylko nieco odpuścić w wymaganiach... Włodek z nadzieją patrzy w przyszłość:

Z kolei Ania z dystansem odniosła się do swojego zachowania w "Love Island" i próbowała wytłumaczyć, dlaczego aż tak ciągnęło ją do Włodka:

- Najpierw byłam w parze z Michałem tak? Ale gdzieś tutaj Włodek koło nas ciągle się kręcił itd. I mówię: "zrobię pierwszy krok" ale on nie brał mnie pod uwagę. Zaimponował mi gdzieś tą całą swoją osobą, stylem bycia, taki wspólny vibe i tutaj chciałam w jego kierunku iść. Później mówię: "Nie, może za bardzo szalony i jednak Sidiki bardziej na życie", ale porozmawiałam z nim i nie było takiej chemii która jest między nami [Anią i Włodkiem - przyp. red.], bo nas cały czas do siebie ciągnie. Potem była Casa wiadomo, co tam się wydarzyło.

- Ale przed Casa mieliśmy powiedziane, że mamy zielone światło - wtrącił się Włodek

- W Casa był Jurek i wiadomo, nasze rozmowy były inspirujące, ciekawe ale wciąż brakowało tego ognia i wróciliśmy do willi zobaczyłam Włodka. Tak krążył koło mnie, ja koło niego i popłynęło. On widział, bo jeszcze do mnie podszedł i mówi: "Nie jesteś do końca szczęśliwa, no to nie jest to co było ze mną". W końcu był pamiętny wieczór, że już nie wytrzymałam i karty na stół i wiedziałam, że to wyjdzie tragicznie, jeśli chodzi o moja postawę. Gdybym chciała gdzieś tutaj zagrać: "Dobra dotrwam do końca i nie ważne czy jestem szczęśliwa czy nie to zostanę w swojej parze z Jurkiem ale czułam, że to po prostu nie będę ja, jeśli nie pójdę i mu [Włodkowi - przyp. red] tego nie powiem, że ciągnie mnie do niego. No wkurza mnie na maksa ale jest w nim coś takiego, co mnie przyciąga i to przeważyło. To uczucie jakieś większe niż przyjaźń na pewno.