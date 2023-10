6 z 8

Andrzej Majchrzak z "Love Island"

Ma 32 lata, pochodzi z miejscowości Ruszów położonej na Dolnym Śląsku. Sportowiec z duszą romantyka. Od 2 lat singiel, z poprzednią partnerką był zaręczony, a ich związek trwał 5 lat. Interesuje motoryzacją, gra amatorsko w piłkę nożną. Jest wielkim fanem fantastyki, w szczególności twórczości J.R.R. Tolkiena.

Ma kilka tatuaży - np.: na jego bicepsie widnieje napis: „Nikim jest ten, kto nie ulepsza świata” - jest to cytat, który najbardziej opisuje jego podejście do życia. Na żebrach ma wytatuowaną sentencję: „moja rodzina to moja prawdziwa miłość” - w języku elfickim. Jest typem prawdziwego romantyka. Sam o sobie mówi, że jest grzeczny, ułożony i nie ma wrogów. Twierdzi, że nie da się go nie lubić.

Nie uważa się za przystojniaka, ale zna swoją wartość. Odrzuca go, gdy dziewczyna ma za dużo makijażu. Nie lubi wyniosłych kobiet w typie „damulek” i “księżniczek”. Chciałby, żeby jego partnerka była normalna, szczera i skupiona tylko na nim. Z wyglądu najbardziej zwraca uwagę na opalone, naturalne brunetki. Po ostatnim związku trudno mu jednak zaufać i do tej pory nie udało mu się nawiązać żadnej poważniejszej relacji. Twierdzi, że w poprzednim związku był „za dobry”. Ostatniej dziewczynie codziennie przygotowywał śniadania.

Nie uważa się za podrywacza, twierdzi, że jest nieśmiały. Stara się nie wywierać presji i zawsze czeka na sygnał od kobiety – uśmiech lub spojrzenie, dopiero wtedy decyduje się na pierwszy krok. Nie lubi dużych miast, chciałby poznać kobietę, z którą mógłby zamieszkać w domku pod lasem, w spokojnej okolicy z psem husky.