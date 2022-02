"Love Island 4": Co ze związkiem Pauliny i Andrzeja? Nowy wpis nie pozostawia złudzeń

Paulina i Andrzej zakończyli udział w "Love Island 4" jako para. A co stało się z nimi dalej? Po raz pierwszy od dawna fani dowiedzieli się co z ich relacją!

Choć w "Love Island 4" nie było większych konfliktów czy niesnasek, to po zakończeniu programu nie wszyscy uczestnicy chętnie dzielili się tym, co u nich słychać. Przyjaźnie z wyspy miłości odeszły w niepamięć, a bohaterzy programu zajęli się swoim życiem zapominając o dawnych kolegach. W kontakcie z fanami pozostają jednak dwie finałowe pary, Magda i Wiktor oraz Aleksandra i Armando. A co z parą, która zajęła trzecie miejsce? Paulina i Andrzej już dawno przestali chwalić się swoją miłością, a gdy fani postawili już na ich relacji krzyżyk, wyszło na jaw, że zakochani wciąż są razem!

"Love Island 4" Paulina i Andrzej ukrywają swój związek? Dlaczego?

Paulina i Andrzej nie mieli łatwych początków na wyspie miłości. Paulina dostała od widzów przydomek niezadowolonej księżniczki, i zdaniem fanów często wodziła Andrzeja za nos. Andrzej był za to w niej bardzo zakochany, choć nie od razu jego awanse zostały przyjęte. Zresztą widzowie bardzo lubili ten właśnie wątek na przemian krytykując ten związek, albo mu kibicując. Ostatecznie jednak para po wielu zawirowaniach zdecydowała się spróbować być razem i wychodziło im to całkiem nieźle. Dotrwali do samego finału, a dzięki widzom zajęli 3. miejsce.

Po powrocie do Polski Paulina i Andrzej jeszcze trochę dzielili się swoją relacją, ale szybko przestali dodawać wspólne zdjęcia, czy nagrania w swoich mediach społecznościowych. Takie działania zdaniem fanów świadczyły tylko o jednym: para się rozstała! Ponieważ sami zainteresowani nie odpowiadali na żadne pytania, internauci zaczęli wypytywać innych, Olę i Armanda, czy Magdę i Wiktora. Aleksandra odpowiedziała jakiś czas temu na przypuszczenia fanów, ale dość niejednoznacznie. Teraz Magda zdecydowała się rozwiać wszelkie wątpliwości!

- Nie zliczymy ile pytań dostaliśmy czy mamy konflikt, co z przyjaźnią, dlaczego się nie widujemy…🤔Wrzucamy zdjęcia, które mamy nadzieję odpowiedzą na Wasze pytania 🖤 Każdy ma swoje życie, pracę i obowiązki. Każdy potrzebuje trochę prywatności😌 Dzisiaj dzielimy się z Wami naszymi przeżyciami z 30-stego finału WOŚPu❤️ Cudownie jest spędzać czas znowu razem, zwłaszcza w takich okolicznościach - pochwaliła się Magda spotkaniem z przyjaciółmi z "Love Island 4"

magdalenadelichote/Instagram

Jak się okazało, wszyscy utrzymują doskonałe relacje! Paulina i Andrzej w końcu zapozowali do zdjęcia razem i wszystko wskazuje na to, że wciąż są w sobie zakochani! Widzowie pierwszy raz od dawna mieli okazję zobaczyć parę razem i nie ukrywali swojego zaskoczenia:

- Pięknie wszyscy wyglądacie i szczęśliwi 🔥

- Paulina i Andrzej jednak razem? Ale super!

- Fajnie, że się nadal przyjaźnicie, miło się na to patrzy - rozpisują się fani.

magdalenadelichote/Instagram

Magda, Wiktor oraz Andzia i Andrzej przyjechali do rodzinnego miasta Pauliny, Szczecina. To właśnie tam cały dzień kwestowali na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ich spotkanie zrobiło duże wrażenie na fanach, którzy byli pewni, że nie wszyscy się nadal przyjaźnią. Andrzej i Paulina faktycznie pozują koło siebie na zdjęciach, a nawet pokazali się razem na InstaStory po raz pierwszy od dawna. Jak widać dla tych zakochanych prywatność stała się teraz najważniejsza a fani nie mają co liczyć na nowe romantyczne zdjęcia czy nagrania.