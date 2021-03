Love Island 3: Zera ostro o Piotrze! "Lubi mieć władzę, wiele rzeczy mu w Stelli nie pasuje". Dlaczego tak uważa?

Stella i Piotr to para z najdłuższym stażem w 3. edycji "Love Island", jednak ostatnio nad ich związkiem zawisły czarne chmury. Widzowie już jakiś czas temu stwierdzili, że Piotr źle traktuje swoją partnerkę. Podobnego zdania są również pozostałe uczestniczki show, które namawiają Stellę do tego, aby dała szansę Cezaremu.

Ostatnio również Zera, była uczestniczka 3. edycji "Love Island" zabrała głos w tej sprawie podczas wywiadu dla jednego z portali. Dziewczyna także nie ma zbyt dobrego zdania na temat Piotra i twierdzi, że jego związek ze Stellą prędzej czy później się rozpadnie. Dlaczego? Zobaczcie sami!

Love Island 3: Zera nie daje szans Stelli i Piotrowi! Dlaczego?

Związek Stelli i Piotra od pewnego czasu stał się głównym tematem dyskusji fanów show. Widzowie są zdania, że Piotr źle traktuje swoją partnerkę, a Stella nie jest przy nim sobą - rzadko się uśmiecha i boi się odezwać. Kiedy na Wyspę Miłości dołączyli nowi panowie, a "starzy" uczestnicy wyjechali do Casa Amor, uczestniczki zaczęły mówić Stelli, aby poważnie rozważyła zmianę partnera. Stella bardzo przypadła do gustu Cezaremu, przy którym dziewczyna ciągle się śmieje i wydaje się być dużo bardziej szczęśliwa. Wiele jednak wskazuje na to, że Stella nie zdecyduje się porzucić Piotra dla nowego uczestnika.

Ostatnio na ten temat głos zabrała Zera, która niedawno opuściła "Love Island". W wywiadzie dla portalu Pomponik.pl, była uczestniczka Wyspy Miłości powiedziała:

- Według mnie relacja Stelli i Piotra nie jest zbyt zdrowa, bo Stella mu się podporządkowuje. [...] Myślę, że Piotr jest taki, że lubi mieć władzę i rozmawiając z niektórymi ludźmi gdzieś tam usłyszałam, że wiele rzeczy mu też w Stelli nie pasuje - powiedziała Zera w wywiadzie dla portalu Pomponik.pl

Zera dodała, że jej zdaniem Piotr stosuje dziecinne zagrywki, a Stella nie jest przy nim sobą. Przyznała również, że jej zdaniem ich związek nie przetrwa.

- Takie dziecinne zagrywki gościa, który ma 36 lat, nie są na miejscu. [...] Jakbym tam była, to też bym radziła Stelli porozmawiać z kimś innym i być po prostu do końca sobą, bo myślę, że ona przy Piotrku też czasami musi się hamować. [...] Myślę, że mogą się rozjechać po programie, bo jak komuś nie pasuje od początku to, jaki ktoś naprawdę jest i ktoś ma się hamować przy drugim człowieku, to nie ma to sensu - dodała Zera w tym samym wywiadzie.

A Wy, co o tym myślicie? Zgadzacie się z Zerą?

Mat. prasowe

Widzowie już od jakiegoś czasu uważają, że Piotr źle traktuje Stellę. Czy dziewczyna posłucha się rad koleżanek z programu i jednak zmieni partnera? Tego dowiemy się w najbliższych odcinkach "Love Island"!