Love Island 3: Wielka zmiana w programie! Czegoś takiego jeszcze nie było. Poznajcie zasady

Trzecia edycja "Love Island" z pewnością zapadnie w pamięć widzów na długo. Takich emocji, jakich dostarcza nam produkcja show i sami uczestnicy, chyba nawet się nie spodziewaliśmy. W najbliższym odcinku zakończy się eksperyment CASA AMOR. W willi pojawi się Karolina Gilon i zarządzi największe przeparowanie w historii programu. Czegoś takiego jeszcze nie było! Sprawdźcie, ja kto będzie wyglądało.

Zobacz także: "Love Island 3": Stella zamieni Piotra na Cezarego?! Uczestniczki: "Nie myśl o Piotrku!"

Love Island 3: Czas na wielkie przeparowanie! Jakie decyzje podejmą uczestnicy?

Po kilku dniach rozłąki z dotychczasowymi partnerami, przyszedł czas na najważniejsze decyzje uczestników. Już w najbliższym odcinku dowiemy się, kto zdecyduje się na nowy związek, a kto będzie wierny "starej" relacji. Jak zatem będzie wyglądało najbliższe przeparowanie?

Islanderki z willi będą musiały zdecydować, czy stworzą parę z nowopoznanym singlem, czy też czekają na powrót swoich partnerów, którzy ostatnio przebywali w CASA AMOR. Panie dokonując wyboru nie będą jednak wiedziały, czy ich panowie wrócą na Wyspę Miłości sami, czy też z nowymi dziewczynami u boku.

Jeżeli uczestniczka zdecyduje się zaufać swojemu dotychczasowemu partnerowi, a on także wróci sam - oboje pozostaną w programie. Jeśli dziewczyna wybierze relację sprzed eksperymentu, a Islander z Casa Amor wróci z nową wybranką - uczestniczka odpada z show. Oczywiście taka sama zasada obowiązuje w drugą stronę. Jeśli uczestnik wróci do willi sam, a jego partnerka wybierze kogoś innego, wówczas Islander będzie miał 30 minut na spakowanie walizek i opuszczenie Wyspy Miłości.

Wygląda na to, że w najbliższym odcinku "Love Island" czekają nas ogromne emocje. Na ten moment, widzów najbardziej zastanawia decyzja Stelli, którą podrywa Cezary. Pozostałe uczestniczki namawiają dziewczynę do zmiany partnera - czy 29-latka posłucha rad koleżanek i zdecyduje się na nową relację? Z kolei Angela raczej nie może być pewna, że Arsen do niej wróci. Chłopak wyraźnie zauroczył się Natalią! Widzowie z niecierpliwością czekają również na decyzję Maćka - czy chłopak wybierze nową partnerkę, czy jednak zaryzykuje i wróci do Ani?

Odpowiedzi na wszystkie pytania poznamy już dziś wieczorem na antenie telewizji Polsat!

Mat. prasowe

W końcu przekonamy się, czy Stella zdecyduje się porzucić Piotra i wybierze Cezarego, czy też będzie wierna swojemu dotychczasowemu partnerowi.

Mat. prasowe

Widzowie zastanawiają się również, czy Arsen wróci do Angeli. Dziewczyna wydaje się być pewna swojej pary i nie chce zmieniać partnera. A co na to Arsen? Oj, będzie się działo!