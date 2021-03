"Love Island": To zachowanie Maćka rozwścieczyło fanów! "Ale fałszywy typ". Co aż tak nie spodobało się widzom?

W "Love Island" ostatnio emocje sięgnęły zenitu. Uwielbiana przez wszystkich para, czyli Ania i Maciek niestety rozstała się. Sprawczynią całego "zamieszania" jest nowa uczestniczka Zera, która oczarowała Maćka od pierwszej chwili. Internauci jednak po ostatnim odcinku programu, nie zostawili na Maćku suchej nitki i w sieci rozpętała się prawdziwa burza! Dlaczego? Zobaczcie, o co dokładnie chodzi.

"Love Island": Internauci wściekli na Maćka. Ostro komentują jego decyzję

Maciek i Ania na "Wyspie miłości" mieli swoje wzloty i upadki, ale ostatnio układało się pomiędzy nimi już bardzo dobrze. Internauci byli pewni, że ten duet spokojnie dotrwa do finału show, a nawet wygra trzecią edycję "Love Island". Wszystko jednak zmieniło się w jednej chwili, kiedy to Zera weszła do willi. Maciek natychmiastowo zapomniał o Ani twierdząc, że jego serce od razu skradła drobniutka brunetka.

Oczywiście w tym programie jest to normalne, że dochodzi do zmian w parach, jednak Internauci postanowili wypomnieć Maćkowi jego zachowanie, kiedy to Jerry wybrał Anię podczas przeparowania. Wówczas Maciek od razu "zabrał się" do działania i zdaniem części widzów namieszał jej w głowie i tym samym nie pozwolił Ani rozwinąć relacji z innym chłopakiem. Teraz zaś bez skrupułów porzucił ją i już intensywnie rozwija swój "związek" z Zerą. Fani show nie zostawili na chłopaku suchej nitki.

- Ale fałszywy typ. Ania będzie się cieszyć, że się od niego uwolniła - Zrobił specjalnie to, że nie pozwolił Ani na relację z Jerrym, a sam teraz zrobił to samo. Na pewno chce żeby odpadła, jeszcze raz mówię MACIEJ DO DOMU!!!!!!!!! - On jest najbardziej fałszywy z nich wszystkich, chce robić show i widzi, że z nową będzie to miał! Czyli fejm... żenada - Ania pokazała klasę. A ten Babiarz niech spada na drzewo 😂 Jego dni na wyspie są policzone😂😂 - Co za cham!!! - piszą fani show.

A Wy, co o tym myślicie? Jesteście #teamMaciek czy #teamAnia?

Maciek od razu zauroczył się Zerą. Internauci jednak twierdzą, że ich relacja to tylko chwilowa fascynacja, która szybko im przejdzie. Czy tak będzie? O tym przekonamy się w najbliższych odcinkach!

Mat. prasowe

Większość fanów show ma nadzieje, że Ania jeszcze znajdzie miłość w "Love Island" i bardzo liczą na wejście nowego uczestnika.