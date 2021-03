"Love Island": Mateusz upokorzył Caroline przed wszystkimi uczestnikami?! Fani show ostro krytykują jego zachowanie

W 3. edycji "Love Island" emocji nie brakuje, a dzisiaj niewątpliwie dawkę "adrenaliny" zafundował nie tylko widzom, ale przede wszystkim Caroline, Mateusz. Chłopak bez ogródek przy wszystkich wypominał swojej partnerce, że za dużo je! Co więcej, zaczął ją pouczać, o której dokładnie powinna spożywać ostatni posiłek. I chociaż Mateusz na pewno miał dobre chęci, to jednak cała sytuacja była bardzo niezręczna. Jego zachowanie ostro skrytykowali internauci!

Mateusz i Caroline to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par 3. edycji "Love Island". Ale w ostatnim odcinku Mateusz mocno podpadł widzom. Wszystko przez jego niefortunną wypowiedź, na temat Caroline. Chłopak stwierdził, że jego partnerka za dużo je. Niektórzy pewnie zostawiliby takie przemyślenia dla siebie, albo ewentualnie powiedzieli to swojej wybrance delikatnie i na osobności.

Mateusz jednak wybrał inną "strategię". Najpierw postanowił swoje spostrzeżenia przekazać Walerii.

Ale dalej było już tylko gorzej. Mateusz postanowił przy innych uczestnikach powiedzieć to samo również Caroline!

Musisz mniej trochę jeść. Taka wskazówka. Chodzi o to, żeby nie jeść bez sensu o 12 granoli, tylko zjeść normalnie kolację o 20 i idziesz spać o 12, to masz cztery godziny, to przetrawisz. A nie idziesz spać z pełnym brzuchem, potem Ci te jelita puchną. Akurat ja w tych sprawach się orientuje, bo przygotowywałem się do zawodów, więc wiem jak to jest - mówił przy innych uczestnikach Mateusz do Caroline.