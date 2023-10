1 z 5

Gdzie zamierzacie spędzić w tym roku święta Bożego Narodzenia?

Jan Kliment: Zawsze jeździmy do Czech, bo tam są nasze rodziny, a w Polsce mamy tylko przyjaciół. U nas święta wyglądają zupełnie inaczej niż w Polsce. Dopiero 24 grudnia, z samego rana, ubieramy choinkę i zaczynamy ścisły post. Nie jemy nic do kolacji, a dzieciom mówimy, że jak będą grzecznie pościć, to wieczorem na szczęście zobaczą „zlaté prasátko”, czyli złotą świnkę, która może przebiec po ścianie lub po suficie, tylko trzeba jej dobrze wypatrywać. Kiedy zasiadamy do stołu, niektórzy się modlą, ale większość nie, bo w rodzinie mamy też ateistów. Na pierwsze danie podawana jest zupa grochowa lub rybna, a czasem, gdy do głosu dochodzi słowacka tradycja, to zupa z kapusty kiszonej. Na drugie danie zawsze jest smażony panierowany karp, a dla dzieci kotleciki z kurczaka. Potem deser i „karlovarské oplatky” – to są takie ciasteczka, które nacieramy miodem. Nie układamy sianka pod obrusem, ale złote monety lub zwykłe banknoty, by nam się powodziło cały rok. I teraz najważniejsze: u nas nie ma Mikołaja! Prezenty przynosi Jezusek.

Lenka Klimentová: Mamy jeszcze taki zwyczaj, że przy stole każdy wybiera sobie orzech włoski i kiedy go rozłupie, sprawdza środek. Dzielimy go sobie na cztery części, jakby na cztery pory roku, i sprawdzamy, czy cały orzech wygląda zdrowo. Jeśli tak, to my też będziemy cieszyć się zdrowiem przez cały rok. Przecinamy także jabłka na pół w poziomie i sprawdzamy, czy w środku jest gwiazdka. Jeśli ktoś ją znajdzie, będzie miał szczęście.

Macie jakieś tradycje związane ze zwierzętami? U nas dzieci czekają do północy, bo jest wtedy szansa, że zwierzęta przemówią ludzkim głosem...

Lenka: O tym nie wiedzieliśmy! Zdradzę ci jednak w sekrecie, że ja dla moich piesków już od miesiąca mam przygotowane prezenty. To są moje ukochane dzieci, bardzo je rozpieszczam. Dlatego cała nasza czeska rodzina też zawsze coś dla nich szykuje pod choinkę.