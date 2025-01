Laura wzięła udział w miłosnym hicie TV4, by znaleźć swoją drugą połówkę. Wydawać by się mogło, że miłość znalazła po programie. Od jakiegoś czasu uczestniczka show spotykała się ze znanym fotografem, z którym doczekała się córeczki Zoi. Od jakiego czasu para nie publikowała wspólnych zdjęć, a teraz zdecydowała się wydać oficjalne oświadczenie. Laura Zawadzka podjęła decyzje o rozstaniu.

Laura z "Love Island" rozstała się z ojcem swojego dziecka

Laura Zawadzka wzięła udział w 4. edycji "Love Island" i pojawiła się dopiero w Casa Amor. To właśnie tam poznała Arka, który postanowił zostawić dla niej Aleksandrę. Jednak widzowie nie wiedzieli między nimi chemii na ekranie i zagłosowali za ich odejściem z willi miłości. Ich relacja też ostatecznie nie przetrwała. Niedługo po tym uczestniczka show poznała ojca swojej córeczki, znanego fotografa Magic Marsa. Para dzieliła się wspólnymi kadrami na Instagramie i oboje wyglądali na bardzo szczęśliwych. We wrześniu 2023 roku na świat przyszła ich córeczka Zoja. Para chętnie dzieliła się szczęśliwymi chwilami z ich życia we trójkę, ale z czasem tych kadrów było znacznie mniej. Okazuje się, że nie bez powodu. Laura Zawadzka poinformowała, że jej związek to już przeszłość.

Przechodzę aktualnie przez bardzo ciężki dla mnie czas. Dzieliłam się tutaj z Wami moją codziennością mimo wszystko był to bardzo mały urywek z mojego życia prywatnego. Chciałabym rozwiać i potwierdzić, chociaż część waszych wątpliwości — rozstaliśmy się z tatą Zojki. Była to decyzja podjęta przeze mnie. – napisała Laura.

Dlaczego Laura Zawadzka i Magic Mars się rozstali?

Chociaż w sieci huczy od plotek, to Laura Zawadzka z "Love Island" nie zdradziła, jakie konkretnie powody zadecydowały o zakończeniu związku z Magic Marsem. Podkreśliła tylko, że była to jej decyzja. Dodała także:

Jak mogliście też pewnie zauważyć od dłuższego czasu ograniczyłam pokazywanie tutaj mojej relacji partnerskiej, co było wynikiem różnych wydarzeń. Małymi krokami chciałabym wrócić do normalności i cieszyć się czasem tylko z moją małą dziewczyną

Kiedy 10. edycja "Love Island"?

Obecnie nie ma oficjalnych informacji na temat daty premiery 10. edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Według doniesień medialnych program nie pojawi się w wiosennej ramówce 2025 roku. Zamiast tego, stacja TV4 planuje kontynuację serialu "Miłość za wszelką cenę".

Jak wiadomo, Karolina Gilon, gospodyni programu "Love Island. Wyspa miłości", jest w zaawansowanej ciąży i wkrótce spodziewa się narodzin swojego pierwszego dziecka. Wiele osób sądziło, że to właśnie dlatego jesienią nie pojawiła się nowa edycja programu. Jednak sama Gilon podkreśliła, że chociaż "telewizji nic nie jest pewne", to sama również liczy, że w przyszłości na antenie "zawita" 10. edycja. Też stęskniliście się za tym miłosnym show?

