To była jedna z bardziej kontrowersyjnych par minionej edycji "Love Island". Niestety okazuje się, że ta historia to już przeszłość. Wieści te właśnie potwierdził Bartek. Zrobił to za sprawą Instagrama. Jaqueline także zabrała głos w sprawie.

"Love Island": To koniec związku Karoliny i Bartka

Miniona, ósma edycja miłosnego formatu "Love Island" była jedną z bardziej kontrowersyjnych. Wszystko za sprawą barwnych uczestników i niespodziewanych zwrotów akcji. Bez wątpienia najbardziej zapamiętaną parą została Karolina i Bartek - ich relacja miała wzloty i upadki. Ta dwójka jednak z programu wyszła razem, przyłapana przez Jaqueline w dwuznacznej sytuacji. Jak sprawa wygląda teraz?

mat. prasowe Polsat mat. prasowe Polsat

Zakochani przez dłuższy czas po zakończeniu show pokazywali się razem i zdradzili, że mają wspólne plany na przyszłość. Wszystko więc wskazywało na to, że to potencjalna relacja. Ostatnio jednak Karolina z "Love Island" zaskoczyła wyznaniem o Bartku, zdradzając, że nie są w oficjalnym związku, ale próbują budować relacje poza Wyspą Miłości. Teraz natomiast głos zabrał sam zainteresowany.

Instagram @karolina_gackowska_

Bartek wreszcie odpowiedział na liczne pytania, za sprawa Instagrama:

Cały czas mam zapchaną skrzynkę pytaniami o Karolinę, więc to najwyższy czas, aby wam to powiedzieć. Z Karoliną spróbowaliśmy, stety niestety nie wyszło, takie jest życie. Każde z nas idzie w swoją stronę i myślę, że na tym to zostawmy wyznał.

Głos w sprawie zabrała także jego była, programowa partnerka Jaqueline:

Szkoda. Wydawało mi się, że do siebie pasują skwitowała.

A Wy jesteście zaskoczeni takim przebiegiem sytuacji?