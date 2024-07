Ostatnio szerokim echem w mediach plotkarskich odbiło się rozstanie zwycięzców 9. edycji „Love Island”. Zuza i Jarek bardzo szybko zakończyli swoją relację i to w dość napiętej atmosferze, o czym każda ze stron opowiadała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. I kiedy wydawało się, że ten temat został już wyczerpany, nagle Jarek zaskoczył fanów swoim nowym nagraniem na Instagramie. W komentarzach internauci szybko dali wyraz temu, że nie do końca im się ono spodobało.

Jarek z „Love Island” zaskoczył nowym nagraniem. W sieci zawrzało

Nagłe rozstanie Zuzy i Jarka było ogromnym szokiem dla fanów "Love Island" - w końcu to właśnie oni zdecydowali o tym, że ta dwójka wygrała program. Jak się jednak okazało, Zuza i Jarek szybko zrozumieli, że do siebie nie pasują. Informacją o rozstaniu każde z nich szybko podzieliło się za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak się okazało, para rozstała się w burzliwej atmosferze, co jeszcze bardziej zszokowało fanów tej dwójki. Teraz z kolei oliwy do ognia dolało najnowsze nagranie Jarka na Instagramie.

Jak się okazało, zwycięzca "Love Island 9" postanowił pokazać fanom swoje sposoby na poradzenie sobie z rozstaniem. Jarek zaproponował między innymi ćwiczenia, jogę i medytację czy wyjście do kina. Niektórzy internauci jednak stwierdzili, że chłopak tym nagraniem postanowił jakby wbić szpilę swojej byłej partnerce i doszukują się w nim sarkazmu.

Milczenie jest złotem! Pozdrawiam

Twoje zachowanie jest słabe. Po prostu słabe.

To jest już żałosne...

Mam wrażenie, że robisz sobie trochę bekę z tego rozstania z Zuzą… słabe - piszą fani

Na ostatni z tych komentarzy, Jarek odpowiedział:

Dlaczego robię bekę? Nie rozumiem, mam teraz siedzieć załamany w domu pod kocem i nic nie robić? - odpisał Jarek

A Wy, co myślicie o nowym nagraniu Jarka i jego odpowiedzi na zarzut, że żartuje sobie z rozstania z Zuzą?

