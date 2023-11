Kacper Kuszewski nie krył wielkiego szczęścia z wygranej w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

- Dla mnie ważniejsze niż rola, którą zagram jest to z jakimi ludźmi przyjdzie mi pracować. Uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mają prawdziwą pasję do tego co robią i którzy są fajni. I takich tutaj spotkałem wszędzie – mówił zwycięzca.