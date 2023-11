Czwarte miejsce zajęła Beata Olga Kowalska. Laureatką trzeciego i Brązowej Twarzy została Anna Dereszowska, a drugiego i Srebrnej Twarzy – Krzysztof Antkowiak. Ósmą edycję programu „Twoja Twarz Brzmi znajomo” i Złotą Twarz wygrał Kacper Kuszewski!

- Dla mnie ważniejsze niż rola, którą zagram jest to z jakimi ludźmi przyjdzie mi pracować. Uwielbiam pracować z ludźmi, którzy mają prawdziwą pasję do tego co robią i którzy są fajni. I takich tutaj spotkałem wszędzie – mówił zwycięzca.