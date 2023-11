Kasia Moś jest jedną z uczestniczek "Twoja twarz brzmi znajomo 8". Piosenkarce udało się wygrać 7.odcinek show, a swój czek na 10 tysięcy złotych przekazała Straży dla Zwierząt w Polsce. Moś wcieliła się w Alicię Keys i wykonała „Fallin”. Jej występem była zachwycona Kasia Skrzynecka!

– Nie śmiałabym nawet po twoim zaśpiewaniu tej piosenki, czegokolwiek tutaj komentować. Po prostu nie wypada mi. Nie śmiem, nie mam do tego prawa. Zaśpiewałaś ten utwór pięknie, bo jesteś niewiarygodnie zdolną wokalistką o niesamowitym głosie i charyzmie, ale zaśpiewałaś go również, bardzo pilnując tego, żeby to było identyczne z Alicią Keys – mówiła wzruszona Kasia Skrzynecka.