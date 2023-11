Paulina Biernat w tym sezonie będzie towarzyszyć Qczajowi! Gwiazdy jako pierwsi potwierdzili współpracę ze sobą. Zrobili to w piękny sposób!

Jeśli się otworzysz i pozwolisz życiu czasami porwać się do tańca, to możesz przeżyć chwile o których nawet nie śmiałbyś marzyć...Kruca fuks i tak właśnie się stało!

Dobra już teraz elegancko, bo mucha na szyi i piękna kobieta u boku zobowiązują. Drogie Panie i Drodzy Panowie. Ukochanki i Ukochankowie. Niesamowicie się cieszę, że już mogę oznajmić z kim przyjdzie mi pójść w tany w Taniec z Gwiazdami z Pauliną Biernat - chodzące dobro, seksapil w ciele anioła i kobieta która doprowadza mnie do łez ze śmiechu i sprawia, że rosnę! Szczęśliwy! Wymienialiście ją wiele razy za co Wam dziękuję... Ukochujemy! - napisał Daniel.