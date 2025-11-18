Kulisy after party po finale "TzG": tańce, gorące pocałunki. To jeszcze wydarzyło się tej nocy
Jubileuszowy sezon "Tańca z Gwiazdami" należał do bardzo ekscytujących, ale że będzie działo się aż tyle niespodzianek, tego chyba nikt się nie spodziewał. Sezon zakończył się, jednak emocje grzeją nadal. To, co się wydarzyło po finale, show pozostanie w pamięci długo.
Jubileuszowy sezon „Tańca z Gwiazdami” dostarczył widzom ogromnych emocji od zaskakujących choreografii, przez spektakularne metamorfozy uczestników, aż po finał, który na długo zapisze się w historii programu. Choć ostatni odcinek już za nami, atmosfera gorących wrażeń wcale nie opadła. Wręcz przeciwnie to, co wydarzyło się po finale, dopełniło tej emocjonującej nocy.
After party, o którym będzie głośno
Finał "Tańca z Gwiazdami" rozwiał wszelkie wątpliwości. Pierwsze miejsce zajął Mikołaj "Bagi" Bagiński u boku Magdaleny Tarnowskiej. To właśnie ten duet zdobył "Kryształową Kulę". Drugie miejsce należało do Katarzyny Zillmann i Janji Lesar, natomiast trzecie miejsce zajęła Wiktoria Gorodecka, która tańczyła u boku Kamila Kuroczko.
Tradycyjnie po wyłonieniu zwycięskiej pary ekipa programu, jurorzy, uczestnicy i ich bliscy spotkali się na hucznej imprezie. Tegoroczne after party przejdzie jednak do legendy. Było ono pełne energii, muzyki i spontanicznych uniesień, stało się przedłużeniem finałowych emocji, ale w dużo luźniejszej, bardziej prywatnej odsłonie. Już od pierwszych minut dało się wyczuć, że wszyscy chcieli odreagować długie tygodnie intensywnych treningów. Na parkiecie dominowały szampańskie nastroje, a uczestnicy wolni od stresu rywalizacji mogli wreszcie tańczyć dla czystej przyjemności.
Maurycy Popiel na imprezę przybył ze swoją nową ukochaną Magdaleną Dwurzyńską. Kasia i Janja praktycznie cały wieczór bawiły się u swego boku. Na imprezie nie zabrakło Barbary Bursztynowicz, Aleksandra Sikory, a także straży miejskiej, której obecność potwierdza, że impreza była zacna.
Gorące pocałunki i momenty, których kamery nie uchwyciły
Nie zabrakło także bardziej intymnych momentów. Noc sprzyjała emocjom, a finałowe wzruszenia udzieliły się wielu osobom. Wśród blasku reflektorów i dźwięków muzyki pojawiały się gorące pocałunki, czułe gesty oraz szczere rozmowy takie, które zwykle pozostają poza zasięgiem kamer. Choć szczegóły pozostają owiane tajemnicą, jedno jest pewne: ten wieczór był pełen niespodzianek, a atmosfera między niektórymi uczestnikami wyraźnie się zacieśniła.
After party po jubileuszowym finale „TzG” pokazało, że program to nie tylko rywalizacja na parkiecie, lecz przede wszystkim emocje i relacje budowane za kulisami. To właśnie one sprawiają, że show żyje własnym życiem także poza kamerami. Jedno jest pewne: ta noc zapisze się w historii programu tak samo mocno, jak sam finał. I choć sezon dobiegł końca, wspomnienia i plotki będą grzać atmosferę jeszcze długo.
Maurycy Popiel u boku ukochanej na imprezie "Tańca z Gwiazdami".
Aktor opuszcza imprezę z ukochaną.
Zwycięzcy "TzG" świetnie się bawili. Nie zabrakło uśmiechów.
Tomasz Wygoda gratuluje Bagiemu.
Kasia Zillmann w szampańskim nastroju na imprezie po finale "TzG".
Kasia Zillmann nawet po "TzG" robiła show.
Barbara Bursztynowicz zachwyciła klasą i stylem.
Barbara Bursztynowicz i Janja Lesar plotkowały z narzeczonym Janji
Nie zabrakło interwencji straży miejskiej.
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann się nie hamowały.
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann pokazały, że ich relacja nie zakończyła się po finale "TzG".
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann i ich gorące pocałunki.
Janja Lesar i Katarzyna Zillmann i nocne tańce.
Maurycy Popiel opuścił imprezę z nową ukochaną.
Barbara Bursztynowicz dużo rozmawiała na imprezie.
Gorące objęcia.
Wiktoria Gorodecka również nie miała dosyć tańców.
Lesar i Zillmann trzymające się za dłonie.
Lesar i Zillmann razem opuściły imprezę.
Wygrana para nie mogła się rozstać.