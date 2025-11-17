Finał ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami” obfitował w emocje, a atmosfera na planie była wyjątkowo gęsta. Widzowie nie tylko śledzili taneczne popisy par, lecz także zwracali uwagę na ich zachowanie poza samymi występami. Jedną z par, które wzbudziły największe zainteresowanie, byli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

Tomasz Wygoda o zachowaniu Kaczorowskiej i Rogacewicza

Po zakończeniu programu głos zabrał Tomasz Wygoda. Juror, który od początku sezonu przyglądał się pracy uczestników, postanowił podsumować zachowanie pary. W jego słowach nie zabrakło nuty refleksji.

No może są zakochani i wtedy nie widzą całego świata - wyjawił Wygoda.

Kompletnie nie wnikam w to co oni robią na innym piętrze. Nie wnikam, co ludzie donoszą, bo każdy doniesie coś innego i nie wiadomo komu ufać. Ja się z nimi dzisiaj witałem. Są... są uśmiechnięci, a czasami w ogóle wato się ugryźć w język - podsumował juror.

