Tomasz Wygoda podsumował zachowanie Kaczorowskiej i Rogacewicza
Po finale programu Tomasz Wygoda odniósł się do zachowania Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza. Wygoda zasugerował, że para mogła być tak skupiona na sobie, że nie widzieli świata poza sobą.
Finał ostatniej edycji „Tańca z Gwiazdami” obfitował w emocje, a atmosfera na planie była wyjątkowo gęsta. Widzowie nie tylko śledzili taneczne popisy par, lecz także zwracali uwagę na ich zachowanie poza samymi występami. Jedną z par, które wzbudziły największe zainteresowanie, byli Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.
Tomasz Wygoda o zachowaniu Kaczorowskiej i Rogacewicza
Po zakończeniu programu głos zabrał Tomasz Wygoda. Juror, który od początku sezonu przyglądał się pracy uczestników, postanowił podsumować zachowanie pary. W jego słowach nie zabrakło nuty refleksji.
No może są zakochani i wtedy nie widzą całego świata
Kompletnie nie wnikam w to co oni robią na innym piętrze. Nie wnikam, co ludzie donoszą, bo każdy doniesie coś innego i nie wiadomo komu ufać. Ja się z nimi dzisiaj witałem. Są... są uśmiechnięci, a czasami w ogóle wato się ugryźć w język
Całość rozmowy znajduje się powyżej w wideo.
Zobacz także: