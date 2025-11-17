Jubileuszowa edycja "Tańca z Gwiazdami" dobiegła końca. Mikołaj „Bagi” Bagiński i partnerka Magdalena Tarnowska sięgnęli po "Kryształową Kulę", natomiast drugie miejsce zajęli Maurycy Popiel i partnerka Sara Janicka. Trzecie miejsce należało do Wiktorii Gorodeckiej i jej partnera tanecznego Kamila Kuroczko.

Sara Janicka o tym, jakim uczniem był Maurycy Popiel

Maurycy Popiel i Sara Janicka zachwycili w ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami". Emocje wielokrotnie sięgały zenitu, a progres, jaki poczynił Maurycy, był widoczny gołym okiem. Nasz reporter zapytał tancerkę Sarę Janicką, jakim uczniem był Maurycy Popiel?

Maurycy był takim wymarzonym uczniem, czyli bardzo pracowity to wiadomo, ale bardzo refleksyjny. On za każdym razem przychodził z refleksją (...). Na samym końcu ja cię nie poznawałam Maurycy - wyjawiła Sara Janicka.

Jaką nauczycielką dla Maurycego była Sara Janicka?

Maurycy Popiel nie pozostawił wątpliwości, że Sara Janicka to świetna nauczycielka. Z jego ust padły wyłącznie pozytywne słowa.

Dzisiaj poczułem, że umiem tańczyć i dziękuję ci za to - zdradził Maurycy.

Maurycy Popiel i Sara Janicka w "Tańcu z Gwiazdami" fot. Wojciech Olkusnik/East News