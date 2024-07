1 z 5

Natalia Kukulska, Maria Sadowska, Andrzej Piaseczny, Tomson i Baron na planie nowego spotu do "The Voice of Poland"! Już jesienią widzowie zobaczą swoje ulubione muzyczne show z nową jurorką. Za Edytę Górniak w jurorskim fotelu pojawi się Natalia Kukulska, która jest w trzeciej ciąży i nie zamierza przestać pracować. W tym roku spot będzie nakręcony w kosmicznej atmosferze na Księżycu! Stąd tego typu stroje i tło. Wokalistki w tego typu uniformach wyglądają bardzo sexy, a Natalii Kukulskiej sprytnie udało się ukryć ciążowe krągłości. To z pewnością będzie sezon pełen niespodzianek z powiewem świeżości. Nie zabraknie też fantastycznych głosów i nowej prowadzącej. W tej roli zobaczymy Basię Kurdej-Szatan, która da sobie świetnie radę!

