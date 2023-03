"Kuchenne rewolucje". Dla restauracji sprzedała dom i biznes męża. W sieci zawrzało 

Lokal trzy lata temu "Cafe Orient X-press" w Grodzisku Mazowieckim przejęła pani Kasia i jej mąż. Początkowo była to kawiarnia, jednak nie przynosiła dochodów. Właścicielka dodała więc do ofertu obiady domowe i pizzę. Ruch w dobrym kierunku, jednak restauracja ciągle przynosiła straty. A do kłopotów finansowych, jak to często bywa, doszły kłopoty w rodzinie - mąż namawiał panią Kasię, by wróciła do dawnego zajęcia, ona jednak nie chciała się poddać. Wtedy pojawił się pomysł, by wezwać na pomoc popularną restauratorkę i gwiazdę TVN. Co wyszło z tej współpracy? Mogli się o tym przekonać widzowie "Kuchennych Rewolucji". O współpracy napisała także sama właścicielka, na profilu restauracji na Facebooku. Zobacz także: "Kuchenne rewolucje": Magda Gessler zaatakowana na planie. Puściły jej nerwy "Kuchenne rewolucje": Magda Gessler w "Cafe Orient X-press" Trudy prowadzenia lokalu, straty, długi, wreszcie kłótnie między właścicielką, 37-letnią panią Kasią i jej 41-letnim mężem Piotrem, który namawia ją, by pozbyła się lokalu... Taką sytuację zastaje Magda Gessler . Ewidentnie ten pociąg nie wie, dokąd jedzie – mówi Gessler. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" , zgodnie z nazwą proponuje prawdziwą rewolucję. "Cafe Orient X-press" zmienia się w "Pełen Rondel". Czy to pomaga? Gdy Magda wraca po sześciu tygodniach właścicielka jest uśmiechnięta, a jedzenie oceniane jest na piątkę z plusem. Jeszcze przed emisją odcinka, na profilu restauracji ukazał się wpis poświęcony udziałowi w programie. Jak wyglądają kulisy "Kuchennych Rewolucji"? Tak, braliśmy udział w programie Kuchenne rewolucję, tak była u nas Magda Gessler, tak było to trudne...